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夫妻久違同框 楊丞琳、李榮浩互動甜蜜

娛樂新聞組／綜合報導
楊丞琳（右）和李榮浩（中）久違同框。（視頻截圖）
楊丞琳（右）和李榮浩（中）久違同框。（視頻截圖）

台灣女歌手楊丞琳這兩年因為疫情關係，和老公李榮浩聚少離多，近日，有媒體拍到楊丞琳和李榮浩久違同框畫面，兩人甜蜜牽手走出餐廳，李榮浩還低下頭和老婆對話，互動相當甜蜜。

綜合媒體報導，17日是楊丞琳和李榮浩結婚兩周年紀念日，不久前楊丞琳悄悄飛到北京，在Instagram發文表示「我終於回北京家了」，但卻被媒體拍到，當天李榮浩回家待了三個多小時後，卻因為要錄節目仍舊回飯店住，夫妻倆呈現「同城分居」的情況，一度引發微博熱議。

不過夫妻倆雖然工作忙碌，仍把握時間相處，微博「推理君江小宴」近日拍到夫妻倆一同外出的畫面，兩人似乎剛和友人聚餐結束，李榮浩緊牽著楊丞琳的手走出餐廳，還不時低頭和妻子說話，下樓後李榮浩轉頭與楊丞琳揮手道別，之後就獨自過馬路離開，楊丞琳則是和友人一起走，不過從照片中可以看到，楊丞琳還回頭看了一下獨自離開的李榮浩。

兩人甜蜜互動曝光，許多粉絲忍不住留言「兩個人在一起這麼久依舊還是這麼的甜蜜，小情侶即視感」。

對於為何兩人沒一起回愛巢而「同城分居」？據了解，因楊丞琳到北京應該要隔離，所以李榮浩選擇讓老婆住在家裡比較方便舒服，自己則去住酒店。

楊丞琳（左）跟李榮浩兩年前領結婚證。（取材自Instagram）
楊丞琳（左）跟李榮浩兩年前領結婚證。（取材自Instagram）

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