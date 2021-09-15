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鄧超又暖又搞笑 主動合影輪椅妹

娛樂新聞組／綜合報導
鄧超（右）主動上前和坐輪椅網友合影。（取材自微博）
鄧超（右）主動上前和坐輪椅網友合影。（取材自微博）

有網友近日曬出在北京環球影城偶遇演員鄧超的照片，雖然鄧超早就年過40歲了，但他裝扮依舊很年輕。當天，鄧超身穿熒光色短袖T卹搭配深色短褲，腳踩運動鞋，背影看上去完全沒有一點年齡感，保持得超級好。眾所周知，孫儷一直都是公認的「養生達人」，所以鄧超在孫儷的照顧下，42歲的年紀還能保持年輕時候的狀態。

鳳凰娛樂報導，日昨有網友po出偶遇鄧超的照片，並發文大贊鄧超本人又帥又nice。據該網友透露，自己與鄧超打招呼時，鄧超主動走過來問她要不要合影，半點明星架子都沒有。這位女網友也直言，自己因為崴了腳，所以坐了輪椅出遊，而鄧超則誤以為她是「殘疾人」。看到女網友的發文真是又暖又搞笑，不過能獲得鄧超主動前來合影，她也算是「因禍得福」了吧。

據報導，曬出的照片裡，鄧超全程戴着口罩，防護做得相當到位。雖說臉蛋被口罩遮住一大部分，但鄧超眉眼間的笑意還是非常明顯。而且仔細看照片不難發現，鄧超不僅主動上前合影，連拍照的時候也盡顯紳士風度，掌鏡拍下了與路人的合照。

作為知名度超高的大明星，鄧超在外仍然保持得這麼親和，確實是很nice。

鄧超 口罩 孫儷

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