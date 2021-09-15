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霍尊逆轉渣男？新女友不離棄

娛樂新聞組／綜合報導
霍尊退圈沒有工作，卻要面臨各方賠償。 （取材自微博）
霍尊退圈沒有工作，卻要面臨各方賠償。 （取材自微博）

男歌手霍尊日前遭前女友爆料，不僅結交多位砲友，甚至在交往期間設法找朋友逼女方分手，種種渣男行為曝光後，現任女友的親友紛紛勸她離開霍尊，但對方了解詳細內幕後選擇支持，二人7月旅遊的合照罕見曝光，霍尊摟着女友的肩膀看夕陽西下，畫面超甜。

霍尊和前女友陳露的恩怨牽扯已經過去一個多月，結局以霍尊退圈戛然而止，好友陳嵐報警舉報陳露涉嫌敲詐勒索，目前雙方均緘默不言。霍尊宣布退出演藝圈，並澄清女方的爆料，反控女方分手後勒索大筆金錢。沒想到網路風向就此反轉，讓不少網友懷疑事情有翻盤的可能。

網易娛樂報導，退圈的霍尊沒有工作卻要面臨各方賠償，他主動退出的「披荊斬棘的哥哥」仍支付他工錢，從而讓他可以去賠付其他合約方。

之前力挺霍尊的好友陳嵐轉發知情人士的爆料，從側面證實可信度，知情人士還原陳露王萌和霍尊方商討賠償的細節，甚至曝光5月14日談判現場照，陳露開始向霍尊要300萬人民幣（按照相處7年4個月，每天1100元計算，霍尊被迫同意），陳回去與王萌商議後又改為900萬人民幣。

若知情人士爆料屬實，霍尊和現任女友的感情並未受影響，陳露王萌談判賠償的細節再曝光，據悉陳露多次被傳喚，也私下聯繫霍尊，希望尋求和解。

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