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張學友連飆4首金曲 港姐決賽變演唱會

娛樂新聞組／綜合報導
張學友現身香港小姐競選決賽，連唱4首歌足足15分鐘。（取材自推特）
張學友現身香港小姐競選決賽，連唱4首歌足足15分鐘。（取材自推特）

2021香港小姐競選日前於將軍澳電視城舉行，候選佳麗輪番競逐后冠，歌神張學友現身決賽擔任壓軸表演嘉賓，連唱4首歌足足15分鐘，十足小型演唱會，即惹起全城熱議，不但備受香港觀眾關注，就連內地都引起轟動，一度登上內地熱搜榜，更有超過2億閱讀量。

文匯網報導，張學友為2021香港小姐決賽擔任表演嘉賓，這也是他闊別20年後再度回到港姐舞台，受到觀眾矚目，也成了當晚亮點之一，表演中他在管弦樂團伴奏下連續帶來3首金曲「春風秋雨」、「李香蘭」、「愛是永恆」，大開金嗓飆唱，接著他又搭檔大馬女歌手Gin Lee（李幸倪）合唱新歌「日出時讓街燈安睡」，共計4首歌曲，讓全場觀眾聽得如癡如醉，歌唱實力絲毫未減，更讓網友忍不住驚呼，港姐決賽儼然瞬間成了「張學友個人演唱會」。

來源:myTV SUPER

張學友說：「其實我都好緊張，始終咁多年無做港姐表演。」但不少網友大讚他超班演出，實力維持一貫高水準，「成個show為咗睇學友」、「簡直演唱會級享受」、「香港歌壇超級巨星就係張學友！」甚至感謝歌神出現將一家人凝聚起來，重燃睇港姐的熱情。

無線副總經理曾志偉指港姐決賽平均收視26點，最高收視是27點多。他笑言最高收視時段是張學友的表演，高達180萬觀眾收看。外傳張學友再度回歸港姐舞台演出，就是衝著曾志偉面子，不僅沒拿半毛酬勞，在受訪時更大虧曾志偉「又矮又老」，曾志偉也隨即作狀往張學友臉上呼一巴掌，看得出兩人交情。

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