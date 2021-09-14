鞏俐科幻粗眉、白髮造型翻車 網酸：得罪攝影師

鞏俐在時尚雜誌中國版10月封面，嘗試科幻的白髮與粗眉。（取材自Instagram）

大陸女星鞏俐演出「紅高粱」等片奠定「東方最美」地位，近期她擔綱時尚雜誌中國 版10月封面，大膽嘗試科幻的白髮與粗眉，沒想到卻意外「造型翻車」，被網友笑稱是得罪攝影 師，「眉毛太搶戲」、「攝影師是有鞏俐把柄嗎」。此外，她並不習慣「藝人」、「娛樂圈」這樣的稱呼。

ETtoday報導，55歲鞏俐出道34年，經典作品無數，近期罕見登上雜誌封面，以「未來星球的探索者」為靈感，最顯眼的就屬一頭白髮與粗眉毛造型，並以黑眼線勾勒細長眼型，妝容大突破幾乎讓粉絲認不出，即便是東方最美也很難HOLD住。

鞏俐在時尚雜誌大陸版10月封面，嘗試科幻的白髮與粗眉。（取材自Instagram）

畫面中她還穿著盔甲裝，搭配騎士高跟鞋，服裝清一色金屬光澤效果，與鞏俐過往東方氣質美差異頗多，也讓網友感到可惜。此次拍攝是由鞏俐老友攝影師馮海掌鏡，意圖打造科幻主題，光試裝就花八小時。也有網友力挺表示鞏皇就是美，多嘗試沒什麼不好。

另據新浪娛樂報導， 鞏俐日前受訪說起流行一時的「藝人」稱謂時，談到她並不習慣這樣的稱呼，並稱「以前的尊稱是演員、文藝界或藝術家。娛樂圈？什麼叫娛樂圈？我不明白，大家想娛樂可以去娛樂場，電影院 裡給不了你娛樂」。

她還提到最近一次讓她光影世界流連忘返的是與婁燁導演 合作的「蘭心大劇院」，她認為這是一部能夠給中國電影史留下痕跡的片子。