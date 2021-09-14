「尚氣」被指辱華 劉思慕：只看到善意與同理心

劉思慕主演「尚氣與十環傳奇」票房熱賣。（圖：迪士尼提供）

男星劉思慕 因主演「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）名氣暴漲，但最近大陸「帝吧官微」指控他辱華，指說他曾在加拿大建國150周年接受採訪時有不當言論，劉思慕在沉澱幾天之後，也在Instagram限動發文，強調只看見大家的善意，還用中文喊話「謝謝中國 所有漫威 粉絲」。

劉思慕先前因為在節目上曾說「我父母會給我講，他們在共產主義中國的統治下長大的故事，說是有很多人死於飢餓，他們生存於第三世界」，一番話引起大陸網友討論，不過劉思慕自己在Instagram上的喊話，似乎是做出回應，「西方媒體經常忽略報導，我們早從世界各地得到非常巨大的支持，包括中國粉絲，我們周遭的媒體也分化我們，讓我們反目成仇，不過我看到大家的善意與同理心，我知道我們有來自世界各地的粉絲，都在引頸期盼這部電影，等待和我們一起創造歷史」。

劉思慕更說：「無論是正面鼓勵的言論或是負面批評，你總會一直找到這些言論，感謝所有中國漫威粉絲以及全球的漫威粉絲，我愛你們。」但目前「尚氣」仍未於中國定檔。