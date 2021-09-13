謝霆鋒太壞 好兄弟也照殺 親吐：好人難做

謝霆鋒在片中心狠手辣。(圖:華映提供)

由陳木勝執導及監製，甄子丹監製及動作導演 並與謝霆鋒 、秦嵐領銜主演的「怒火」將上映，片中謝霆鋒演出不停與甄子丹不停針鋒相對的大反派，電影 中打得火爆，但戲外兩人合作延續，謝霆鋒為電影創作主題曲「對峙」，更邀請甄子丹幫他彈鋼琴獨奏，還合拍了MV，他笑說：「丹哥還特別為此練了鋼琴，我們的對峙從戲裡到戲外，演出到演奏都要鬥一番，這對組合的對決真的太圓滿了。」

當導演陳木勝確定「怒火」的故事後，便主動打電話給謝霆鋒，描述了電影的概況，並問他要演正派或反派，謝霆鋒立刻笑回：「好人難做，我還是演反派吧！」讓陳木勝開心的說：「子丹比較傾向演正派，你們這樣剛剛好。」

謝霆鋒在片中心狠手辣。(圖:華映提供)

霆鋒表示自己19歲拍攝陳木勝的電影「特警新人類」一直到40歲的「怒火」，5度和導演合作，「我們有很多一起在片場共度的時光，和導演學到的不只是拍戲，其實也是一種修行。」謝霆鋒之前在與陳木勝合作的電影「新少林寺」中，便是演出心狠手辣的反派軍閥，讓觀眾留下深刻印象，因為極度信任導演，所以讓他決定再次挑戰反派演出。

這回「怒火」中謝霆鋒演出的反派，出手心狠手辣，不照他的規矩行事，好兄弟也照殺，可說是最壞的反派人物，他說：「演好人會有一個規範，尤其警察、律師還是醫生，有一個模版要跟隨，所以我覺得在電影中演壞人自由度高很多。」他透露參考了「蝙蝠俠」中的經典角色「小丑」，他說：「我希望不要用太大的動作，而是用一些很細微的眼神，表情或是說話的語調，表現出角色的陰森感，和之前的壞人很不同，可以說是港產片裡的小丑。」