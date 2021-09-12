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中國官方整治娛樂圈逃稅 藝人工作室大量註銷

中央社／台北12日電
中國藝人趙薇身陷逃稅風波。（取材自微博）
中國藝人趙薇身陷逃稅風波。（取材自微博）

中國官方整治娛樂圈，宣告嚴查逃漏稅，使過去幾年增速驚人的藝人經紀公司，今年開始出現大量註銷申請，至今有超過700家藝人經紀企業註銷，其中6月份最多，超過100家公司申請註銷。

中新經緯報導，過去幾年，中國藝人經紀公司的註冊量增速走勢十分明顯。數據顯示，2016年相關企業年註冊增速達99.07%，2018年新增企業數超過3000家，達到近年成長高峰。

然而，截至9月12日，2021年新增約260家藝人經紀相關企業，較去年同期減少278%。

更多藝人選擇將工作室註銷，天眼查App數據顯示，2019年和2020年，中國都有超過1000家藝人經紀相關企業註銷。

報導說，目前中國有超過1萬家經營範圍含「藝人經紀」的在業、存續、遷入、遷出的企業。超過4成藝人經紀相關企業的註冊資本在人民幣200萬（約新台幣860萬元）以下，22%的相關企業註冊資本在1000萬以上。

此外，企業名稱含「工作室」的數量近700家，其中個人獨資企業和個體工商戶占比達99.6%。

從地域分布來看，浙江省數量占全中國國總量的28%；從行業分類上看，超過6成的藝人經紀相關企業分布在文化、體育和娛樂業內，也有部分企業從事租賃和商務服務業。

中國藝人為什麼熱中成立工作室，報導引述一名不願具名的明星工作室財務人員表示，藝人註冊的個人工作室屬於個人獨資企業，根據相關法規，工作室無需繳納企業所得稅，而核定徵收稅率相對較低。

此外，一些收入較高的藝人還會成立多個工作室，每家工作室的人員不多，而由同一人成立的多家工作室可以分別納稅，不合併繳納，這樣又再次節省了稅款。

由於明星的報酬相對較高，若是透過工作室付報酬，不僅稅率降低，也不會以演員個人收入進行計算，而是變成相應的經營所得，再加上不少地區曾為了吸引企業入駐提供優惠政策，使得繳納的稅額更低。

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