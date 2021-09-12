張鈞甯撇台獨 硬起來提告「要求8網友道歉」

張鈞甯捲台獨風波，硬起來走法律程序。（取材自微博）

女星張鈞甯日前遭中國 網友以10年前的論文題目，稱她是「台獨」，事後她表態「堅定認同自己的中國人身分」，並進一步以律師聲明表示要對豆瓣、微博及百度 新聞中的網友提告；張鈞甯日前委託律師向豆瓣用戶發出律師函，要求八位網友在24小時內刪文道歉。

張鈞甯委託北京 國樽律師事務所發布聲明，公開點名八位網友，要求在24小時之內刪除所有誹謗性言論、不實信息，以及涉嫌侵犯名譽等相關內容，並且以個人帳號向張鈞甯賠禮道歉。

文中更痛批：「這種行為不僅毫無事實根據，同時也已嚴重損害了委託人的個人名譽及人格，給委託人造成嚴重困擾，性質極其惡劣。」

ETtoday報導，律師聲明發出後兩天，其中提到的豆瓣論壇就出現北京國樽事務所的貼文，可見他們針對暱稱為「一姐」、「冪薛冰丞」、「江湖騙子」、「未命名」、「衣更真緒」、「annawangz」、「昨日春暉時」、「狂奔的啊嗚嗚」的網友都發出相同的律師函，並提出兩點要求，「收到本函起24小時內，立即停止傳播並刪除針對張鈞甯女士的所有誹謗性言論，不實信息以及涉嫌侵犯其名譽權的相關內容」、「收到本函起24小時內，立即在你方豆瓣個人帳戶向張鈞甯女士賠禮道歉，道歉內容應經本律師審核且持續時間不少於7日」。