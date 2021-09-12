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杜汶澤看完尚氣 狂讚偶像「好萊塢終於等到梁朝偉」

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉在漫威大片「尚氣與十環傳奇」飾演反派「文武」，展現精采演技。（圖：迪士尼提供）
梁朝偉在漫威大片「尚氣與十環傳奇」飾演反派「文武」，展現精采演技。（圖：迪士尼提供）

梁朝偉在漫威電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中演出反派角色，而杜汶澤在看完電影後，忍不住大讚梁朝偉的魅力超越整部電影。

杜汶澤見電影院看完「尚氣」後，在臉書發文大讚「作為一個從來不喜歡Marvel 電影的我，深受感動。」因為「他(梁朝偉)的個人魅力，超越整部電影，甚至Marvel！」，也有感而發表示「如果有人否定美國電影是紫禁之巔，這不過是酸言苦語，否定他的演技，更是外行之談。他就是美國電影史上最好的華人演員，同時亦是香港演員在外發展的最佳代表，他就是最好的。」。

杜汶澤也吐露中學時代看梁朝偉主演的港劇「新紮師兄」，長大後有機會一起拍電影，更有幸曾在同一屆提名香港金像獎最佳男主角，所以他把梁朝偉當他的偶像，還寫道「恭喜荷李活（好萊塢），你們終於等到梁朝偉了」。

梁朝偉演技受到肯定，和劉嘉玲坐擁的豪宅最近又被網友翻出來，他們倆擅長理財，名下擁有至少10棟豪宅，其中以香港中半山的梅苑最為富麗堂皇，要價港幣9800萬（約1260萬美元）。

NOWNEWS報導，劉嘉玲平常喜歡在這裡舉行私人聚會，許多好友、明星都去過，她也時常在社群媒體上曬出豪宅內部的奢華模樣。照片中可以看見梅苑的客廳採挑高設計，天花板有巴洛克式的水晶吊燈，地上鋪著紅地毯，沙發的圖案是古典的花卉與圖騰構成，豪華程度堪比博物館。

餐廳則是有大長桌，適合多人聚會時一起用餐同歡，牆壁上有大幅的雪山美景圖，讓人在吃飯時同時搭配畫作，充滿藝術感的設計，彰顯梁朝偉、劉嘉玲夫婦極佳的生活品味。

電影院 梁朝偉 香港

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