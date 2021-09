杜汶澤看完尚氣 狂讚偶像「好萊塢終於等到梁朝偉」

梁朝偉在漫威大片「尚氣與十環傳奇」飾演反派「文武」,展現精采演技。(圖:迪士尼提供)

梁朝偉 在漫威電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中演出反派角色,而杜汶澤在看完電影後,忍不住大讚梁朝偉的魅力超越整部電影。

杜汶澤見電影院 看完「尚氣」後,在臉書發文大讚「作為一個從來不喜歡Marvel 電影的我,深受感動。」因為「他(梁朝偉)的個人魅力,超越整部電影,甚至Marvel!」,也有感而發表示「如果有人否定美國電影是紫禁之巔,這不過是酸言苦語,否定他的演技,更是外行之談。他就是美國電影史上最好的華人演員,同時亦是香港 演員在外發展的最佳代表,他就是最好的。」。

杜汶澤也吐露中學時代看梁朝偉主演的港劇「新紮師兄」,長大後有機會一起拍電影,更有幸曾在同一屆提名香港金像獎最佳男主角,所以他把梁朝偉當他的偶像,還寫道「恭喜荷李活(好萊塢),你們終於等到梁朝偉了」。

梁朝偉演技受到肯定,和劉嘉玲坐擁的豪宅最近又被網友翻出來,他們倆擅長理財,名下擁有至少10棟豪宅,其中以香港中半山的梅苑最為富麗堂皇,要價港幣9800萬(約1260萬美元)。

NOWNEWS報導,劉嘉玲平常喜歡在這裡舉行私人聚會,許多好友、明星都去過,她也時常在社群媒體上曬出豪宅內部的奢華模樣。照片中可以看見梅苑的客廳採挑高設計,天花板有巴洛克式的水晶吊燈,地上鋪著紅地毯,沙發的圖案是古典的花卉與圖騰構成,豪華程度堪比博物館。

餐廳則是有大長桌,適合多人聚會時一起用餐同歡,牆壁上有大幅的雪山美景圖,讓人在吃飯時同時搭配畫作,充滿藝術感的設計,彰顯梁朝偉、劉嘉玲夫婦極佳的生活品味。