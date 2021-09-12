中國強硬掃娘 花美男星變硬漢 網友喊「娘」有何不可

黃子韜(左圖)和蔡徐坤(右圖)PO出硬漢照。（取材自微博）

中國 最近為整頓演藝圈，除了禁播圈粉青少年的選秀及偶像養成節目，更開轟「娘炮」形象，大力撻伐花美男文化，認為畸形審美須堅決抵制。男星紛紛「改頭換面」，留起鬍子大秀肌肉 ，中國網友們則直言，「二十一世紀了，大清都亡了，還有人在規定，男人該是什麼樣，女人該是什麼樣嗎？」不解「娘」有何不可。

ETtoday報導，中國「限娘令」上路，放話要想在演藝圈繼續生存，就必須從外表徹底改變，嚴禁再濃妝豔抹，必須散發「陽剛味」。過去白皮膚、煙燻妝、紅唇為招牌特色的黃子韜似乎怕被盯上，近日也PO出一張赤裸上身在健身 的照片，露出健壯肌肉。

官媒曾拿蔡徐坤照片批評娘炮形象，惹來不少粉絲強烈不滿，不過蔡徐坤也不再PO出陰柔造型的自拍照，反而改放自己素顏蓄鬍的照片，散發成熟氣息。

雖然官方大動作整肅，但仍有部分大陸網友直言「二十一世紀了，大清都亡了，還有人在規定，男人該是什麼樣，女人該是什麼樣嗎」、「我不明白為什麼『娘』會被歸類為貶義詞」、「所以就是連擁有自己的個性都不可以了嗎」。

如此有效的整肅，讓中國知名民運人士王丹於臉書發文笑稱，未來中國將出現新興產業，生產假鬍子、假胸毛的新興產業，同時也會成為利潤最高的公司，不僅進入世界五百強，對中國每年GDP的貢獻率預估57%，直言以後男人見面的問候語不再是「吃了嗎？」而是「我草！」。