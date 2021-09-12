李嫣玩遊樂園帶名牌包 全身行頭「逾4200元」驚呆網友

李嫣和好友出門玩，身上出現不少名品。（取材自微博）

王菲 、李亞鵬的愛女李嫣 從小備受外界關注，生活一舉一動都被外界放大檢視，近日她被目擊和富二代好友相約出遊，造訪北京的環球影城 ，坐在長椅上用餐休息，看起來心情不錯，而桌上擺著的橘色精品包意外成為焦點，全身行頭超過4200美元，驚呆網友。

綜合媒體報導，

李嫣近日和富二代好友「周巴黎」去環球影城玩，穿著印有英文「Fuck You」的上衣配牛仔褲，對方則是一件繽紛印花Polo杉，期間兩人也被目擊坐在一旁吃飯休息，她一手拿著飲料，一邊噘嘴和對方聊天，互動十分熱絡。

不過仔細一看，李嫣當天帶了一個小巧亮眼的橘色手提包，獨具辨識度的顏色，立刻被網友發現是來自國際精品品牌，更指出該包款是2021年的最新款，據悉要價2萬元人民幣（約3104美元），而腳上小白鞋同樣也是精品，售價7500元人民幣（約1164美元），全身行頭超過4200美元，時尚品味不凡。

小小年紀就拎著奢侈品上街，網友紛紛驚呼「這年紀拿的是我需要心疼一下才買得起的包」、「果然是含著金湯匙出生」、「現在00後都看不出來是00後了」、「又年輕又有錢，真好」、「對身家上億的王菲來說應該也只算是零頭而已」。