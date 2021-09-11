梁朝偉漫威出道作 差點推掉6000萬港幣

梁朝偉「漫威」出道作，片酬傳高達6000萬港幣。（圖：迪士尼提供）

香港男星梁朝偉 有份主演的漫威 （Marvel）超級英雄電影 「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）現正上映，不少觀眾大讚其飾演的「文武」有血有肉，媒體更直指其戲分是超級英雄電影史上最佳演出，非常犀利。除了影帝級演技獲中外激讚，梁朝偉的片酬也夠驚人，有傳他以高達6000萬港元（約771.41萬美元）片酬接拍角色，比起不少演員的價錢高出一大截。

據香港01報導，梁朝偉最近受訪時回憶首次加入漫威電影的經過。他透露，原本在美國的經紀人告訴他，漫威有個超級反派角色找他出演，但其實多年來他只與熟人合作，而自稱「踏不出舒適圈」的他當初正在休假，差點把戲約推掉，全因兼任經紀人的老婆劉嘉玲「常常煩他」，催他給邀請方回話，於是促成他與導演德斯汀·克雷頓（ Destin Cretton）聯繫。

梁朝偉透露，與導演德斯汀·克雷頓接洽後，得知對方受電影「臥虎藏龍」的啟發，想向港產動作片致敬。在洽談過程中，他感覺非常好，一向相信直覺的他，感覺對方很有誠意，值得信任，「所以就接下了這部電影」。

另據報導，梁朝偉這次在「漫威」的出道作品，片酬高達6000萬港幣，不過這價錢仍是「漫威」給出的「出道價碼」中的第二名，第一名是奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett），片酬是1250萬美元，當時她飾演的角色是「雷神索爾3：諸神黃昏」（Thor: Ragnarok）的反派海拉。