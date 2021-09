梁朝偉漫威出道作 差點推掉6000萬港幣

梁朝偉「漫威」出道作,片酬傳高達6000萬港幣。(圖:迪士尼提供)

香港男星梁朝偉 有份主演的漫威 (Marvel)超級英雄電影 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)現正上映,不少觀眾大讚其飾演的「文武」有血有肉,媒體更直指其戲分是超級英雄電影史上最佳演出,非常犀利。除了影帝級演技獲中外激讚,梁朝偉的片酬也夠驚人,有傳他以高達6000萬港元(約771.41萬美元)片酬接拍角色,比起不少演員的價錢高出一大截。

據香港01報導,梁朝偉最近受訪時回憶首次加入漫威電影的經過。他透露,原本在美國的經紀人告訴他,漫威有個超級反派角色找他出演,但其實多年來他只與熟人合作,而自稱「踏不出舒適圈」的他當初正在休假,差點把戲約推掉,全因兼任經紀人的老婆劉嘉玲「常常煩他」,催他給邀請方回話,於是促成他與導演德斯汀·克雷頓( Destin Cretton)聯繫。

梁朝偉透露,與導演德斯汀·克雷頓接洽後,得知對方受電影「臥虎藏龍」的啟發,想向港產動作片致敬。在洽談過程中,他感覺非常好,一向相信直覺的他,感覺對方很有誠意,值得信任,「所以就接下了這部電影」。

另據報導,梁朝偉這次在「漫威」的出道作品,片酬高達6000萬港幣,不過這價錢仍是「漫威」給出的「出道價碼」中的第二名,第一名是奧斯卡影后凱特布蘭琪(Cate Blanchett),片酬是1250萬美元,當時她飾演的角色是「雷神索爾3:諸神黃昏」(Thor: Ragnarok)的反派海拉。