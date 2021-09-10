和太太汪詩詩差18歲 甄子丹自爆當初不知「她那麼小」

甄子丹（左）與汪詩詩一開始並不知道彼此年齡。(圖：LiTV、世詮提供)

港星甄子丹 先前接受中國 節目訪問，憶起當初追求愛妻汪詩詩，除了自爆求婚超緊張，更透露彼此不知道相差18歲，「她也沒有告訴我年齡，我也沒有告訴她我的年齡，後來才發現她那麼小！」由於汪詩詩顯現出的思想與舉止比實際年齡更為成熟，也才讓甄子丹戀愛不設防，成功把汪詩詩變成甄太太，成為人人稱羨的模範佳偶。

從小承襲教導武術的媽媽麥寶嬋女士習武，入行近40年，甄子丹經典作品無數，但讓他一飛沖天，成為家喻戶曉大明星的，莫過於2008年，以44歲接下電影 「葉問」，這部作品讓甄子丹演藝事業達到高峰，因此受訪時，甄子丹聊到有無感受「葉問」系列所帶來的影響力時，甄子丹立刻說：「非常非常非常感恩！」

甄子丹期許自己是李小龍第二。(圖：LiTV、世詮提供)

甄子丹說拍第一集的時候，產生了一些疑問，就是王家衛正要拍「一代宗師」，而且籌備了很多年，「然後我們拍了「葉問」的時候，大家都覺得甄子丹跟葉偉信，你們兩個拍什麼『葉問』？其實我們沒有把『葉問』的包袱放在肩膀，我們就繼續拍這個戲。」他坦承當時沒有想過，是上映半年後至一年才感受到影響力。

甄子丹不但會打拳，也很會彈鋼琴。(圖：LiTV、世詮提供)

至於事業的成功，甄子丹除了努力，還因為有個賢內助，他讚汪詩詩聰慧外，也感激她是顆福星，「我的好運氣都是我太太！我們結婚之後，基本上我的事業都很不錯，我的女兒出生，我第一次拿金像獎，兒子出生又拿獎，基本上每一年都開始拿獎，所以朋友圈裡都說，這些全部都是你老婆給你的。」