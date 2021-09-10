「梅艷芳」電影3重要配角曝光 古天樂到梅姐靈前拜祭

梅艷芳(右)與古天樂飾演的恩師劉培基。(圖:索尼提供)

巨星傳記電影 「梅艷芳」釋出最新三版海報，分別代表了百變舞台女王梅艷芳生命中三位最重要的人物，胞姊梅愛芳(廖子妤 飾演)、恩師劉培基Eddie(古天樂 飾演))和張國榮(劉俊謙 飾演)將會在電影中先後登場，他們不僅陪伴支持著梅艷芳，也見證了梅艷芳一路從歌廳到紅館成為一位亞洲巨星。

劇組在開拍前亦安排三人到梅姐靈前拜祭。導演 表示：「選中女主角後，我就跟製片部同事說，一定要帶王丹妮去拜祭梅姐。我們要告訴梅姐，我們即將要開拍她的傳記電影，而我們挑選了王丹妮。這是對梅姐的一份尊重。」廖子妤亦憶述，在墳前祈願哥哥、梅姐給予他們靈感和支持，更說每當回想起當時情景，感覺依然震撼。

而劇組亦為了讓一班演員熟絡，在開拍前為他們安排不少聯誼活動，廖子妤形容劇組就像一家人，會一起出席聯誼活動，例如一起唱K、吃飯、BBQ等。

王丹妮飾演梅艷芳(左)，與劉俊謙演出的張國榮重現當初好友情誼報。(圖:索尼提供)

「梅艷芳」三版新款電影海報象徵了友情、恩情和親情。與好友張國榮從一起唱歌到一起演戲，「祈求在那天重遇，訴盡千般相思」摘自歌曲「胭脂扣」，不僅代表了兩人共同主演的電影「胭脂扣」，也傳達了眾多歌迷影迷對他們的想念；恩師劉培基為她做出一套套美麗華服，在「女人花」中唱著「朝朝與暮暮，我切切地等候」，梅艷芳最後即便未能嫁出，就是以劉培基親手做出的婚紗走上自己嫁給的舞台，來感謝恩師以及所有歌迷；而從小姊代母職帶著梅艷芳長大的親姊姊梅愛芳，總是默默地在背後守護著自己的妹妹，在梅艷芳低落的時候給她打氣，也呼應了摘自「親密愛人」的歌詞「愛的路上有你，我便不寂寞」。

王丹妮(左)飾演梅艷芳，與廖子妤飾演的梅愛芳是姊妹報。(圖:索尼提供)

「梅艷芳」除了由新人王丹妮飾演梅艷芳，古天樂飾演劉培基外，導演梁樂民這次也在眾多前來面試的演員當中，甄選出廖子妤和劉俊謙扮演梅愛芳和張國榮這兩個重要角色。梅愛芳這角色對廖子妤而言，不僅得來不易，更是她入行以來作最多準備試鏡的一角。她感恩的說：「這是我用最長時間準備的一次試鏡，唱歌部份不只是唱一首歌那麼簡單，還要唱一段戲曲，相當挑戰。唱歌之外還要演一場戲，當時每個人都準備了自己的殺手鐧。最初我也以為自己會落選，但沒想到等了足足一年多後被通知獲選，感覺格外興奮。」

「梅艷芳」親情海報。(圖:索尼提供)

至於被選中飾演張國榮的劉俊謙，坦言從沒想過自己會被選中。劉俊謙第一次試鏡是2016年3月，當時他正綵排一齣舞台劇 ，對於試鏡經歷，他依然記憶猶新：「我記得第一次試鏡時並不知道自己會飾演張國榮，當時表現很差，早已打消了獲選的念頭。直至2016年12月，梁樂民導演再次找我參與試鏡，告訴我試鏡要演一場戲和唱一首歌。我決定要做足準備功夫，選了了一首歌配合一些舞步動作。我更拿出了小小法寶，跟朋友爸爸借了件80年代的牛仔外套，把頭髮中間分界，務求讓導演看見我的用心。」