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梁家輝扮胖毒梟 嘴鼻塞棉條 腫到認不出

記者黃保慧／綜合報導
梁家輝先是以特效化妝裝了一個假鼻子，再穿上很厚的棉衣，營造出微胖的體型。（圖：華映提供）
梁家輝先是以特效化妝裝了一個假鼻子，再穿上很厚的棉衣，營造出微胖的體型。（圖：華映提供）

港星古天樂、梁家輝、吳鎮宇及林家棟主演的警匪動作電影「金錢帝國：追虎擒龍」，以超強硬派演技呈現香港70年代最讓觀眾印像深刻的貪污年代，當中金馬影帝梁家輝在電影中扮演觀眾很熟悉的經典人物毒梟跛豪，他靠演技之外，在造型上也費盡心思，不但裝了假鼻子，還用很多棉花塞入嘴中，甚至用上衛生棉條，果然他首次出現在現場時，連吳鎮宇都驚呼認不出來，讓梁家輝很得意的說：「幸好效果出色，不枉費我塞棉花塞到皮膚都鬆了。」

梁家輝透露原本導演想請他扮演當時的華人總探長徐樂，但他之前演過同樣的角色了，不想重複，特別向劇組自薦想挑戰扮跛豪，因為跛豪是觀眾非常熟知的真實人物，所以梁家輝想在外型上盡量貼近角色，相較他的高瘦身型，跛豪身材較胖，梁家輝先是以特效化妝裝了一個假鼻子，再穿上很厚的棉衣，營造出微胖的體型，他仍覺得不夠逼真，還特別找了很多棉花塞到嘴巴和鼻子中，讓他的臉更接近原型。

在電影中和他有最多對手戲的吳鎮宇回憶表示梁家輝的變身太成功，「看他一跛一跛的走過來，全場的人都快認不出來他是誰，造型真的很出色。」讓梁家輝大感得意，「我就是要讓大家認不出來，不枉費我在牙齒的周圍塞滿棉花，塞到皮膚都要鬆了。」

吳鎮宇忍不住爆料：「梁家輝太猛了，他為了演跛豪，連在拍戲空檔都會跛著腳走路，更在片中變臉，他把一堆棉花一直塞到鼻子和嘴巴裡。但他塞得不是一般的棉花，是女生用的衛生用品（衛生棉條），因為塞到鼻子中，棉條有條線比較容易拉出來。」他接著笑說：「而且梁家輝都很神秘的處理，我會跑去偷看他在幹麻，就看到他一直塞好多棉花條，我想整個佛山的棉條都被他買來用了吧！真的很辛苦啊！」

兩大金馬影帝梁家輝和吳鎮宇都出道了接近40年，且私下相識已久，卻從沒有在大銀幕上合作過，讓梁家輝說：「我們倆是破天荒的首次合作啊！」吳鎮宇也說：「這次可以同台演出，真的是一大驚喜了。」梁家輝透露這次能和老朋友合作，兩人都覺得很興奮，「所以我們一天可以趕出好多場戲，大家都使出渾身解數，邊討論邊拍，很多好招術都拿出來用了。」兩大影帝賣力出招，飆戲超有火花，絕對精彩。電影將於9月24日上映。

梁家輝(左)吳鎮宇(右)在「金錢帝國：追虎擒龍」首次合作。（圖：華映提供）
梁家輝(左)吳鎮宇(右)在「金錢帝國：追虎擒龍」首次合作。（圖：華映提供）

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