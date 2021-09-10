網紅韓安冉曬結婚證、合照 官宣再婚

韓安冉（左）曬出自己與老公馬澤鑫的結婚合照。（取材自微博）

中國 網紅韓安冉9日在微博 官宣再婚：「共度餘生」，並曬出自己與老公馬澤鑫的結婚證書，上面顯示著兩人9月8日領證成為合法夫妻，以及兩人的結婚合照。照片中，韓安冉長髮披肩，身穿黑色襯衫裙，妝容精致打扮漂亮。一旁老公長相帥氣。兩人還特意穿了情侶裝，腦袋微微傾斜湊在一起，臉上洋溢著幸福笑容，十分般配。

網易娛樂報導，在另一社交平台，韓安冉也有官宣結婚喜訊，並表白馬澤鑫：是男朋友是騎士是王子是老公。與此同時，韓安冉還開心現身評論區與網友互動，興奮發文：「讓大家久等啦，來官宣一個」。

對於突然官宣再婚的韓安冉，不免有網友質疑「這麼快，是懷了吧」，很快，韓安冉回覆否認：「沒有沒有」。韓安冉還透露馬一諾是兩人的媒人。

據悉，2019年3月14日，韓安冉與小豬邱斯鈿登記領結婚證；12月23日，韓安冉在微博發布離婚證的照片，並發文：「別罵我了，抱抱我吧」，宣布與小豬離婚。

據報導，去年6月，韓安冉在微博發布視頻，表示前夫小豬先生曾多次出軌，自己與前夫已領復婚證，但又稱兩人都是單身。26日凌晨，她曬出現任男友劉允浩的照片，並配文「這是我想告訴全世界我很喜歡的男孩子」。韓安冉與小豬先生也由此在網上展開罵戰，互指對方出軌。

據了解，韓安冉因參加「變形記」而備受關注，而年紀不到20的她隨後大肆高調整容也引起熱議；2019年3月14日，韓安冉與小豬先生邱斯鈿領結婚證，兩人還有一個女兒；12月23日，韓安冉在微博發布離婚證的照片，宣布與小豬離婚；2020年5月6日，兩人復婚。

對此不少網友評論道：「這兩人這麼炒作有意思嗎？」、「像在看大型連續劇」。