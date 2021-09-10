黃秋生飾演推拿師 療癒客人心理傷痛

黃秋生(左)和陸弈靜演對手戲。（圖：公視、行者影像文化提供）

香港 男星黃秋生 日前抵台，在臉書上放上台北風景照片跟大家報平安。他在「四樓的天堂」劇中飾演推拿師，既神祕又功夫了得，上門而來問診推拿的女客人絡繹不絕，然後個個都是影后等級；包括金馬影后謝盈萱，金馬女配角丁寧，以及今年甫入圍金鐘獎獎項的黃姵嘉、陸弈靜、孫可芳、盧以恩、潘麗麗等，在預告影片中也將他們劇中扮相一一揭露。加上金馬獎最佳新人范少勳，在劇中也有非常爆炸性的演出。

影片一開頭就驚喜見到兩位金獎影帝張嘉年（太保）、黃秋生粵語對戲高手過招，頓時這個香港來的推拿師黃秋生神祕感一秒爆棚。這個神奇的推拿師，他的手可以觸碰到客人身體的祕密、或者心裡的傷痛；上門來尋求被療癒的客人絡繹不絕，包括與母親潘麗麗心結頗深的心理師 謝盈萱、被媽媽拋棄然後一直尋找歸屬感的塗鴉客范少勳、面臨與奶奶相依為命生活的房子即將被拆遷的劇場演員王真琳等。只見他的手輕輕拍撫，彷彿就安慰了他們內心的傷口，讓人止不住眼淚。

這次釋出的預告影片中，謝盈萱與飾演母親潘麗麗「最虐母女檔」的對手戲最讓人動容。有別於現在熱播的「俗女養成記2」中讓人又笑又哭的母女，這次謝盈萱在「四樓的天堂」裡的母女關係則是讓人揪心。

謝盈萱也透露演員功課皆取材自身邊的朋友：母親與女兒之間相處的難題，自己身邊有多少女性朋友，就有多少故事可以參考，一個比一個精采。