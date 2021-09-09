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「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

娛樂新聞組／綜合報導
張哲瀚(左)與龔俊主演「山河令」後暴紅。（取材自新京報）
張哲瀚(左)與龔俊主演「山河令」後暴紅。（取材自新京報）

中國藝人張哲瀚以電視劇「山河令」暴紅，卻因在日本靖國神社前拍照的照片被曝光後，在中國被封殺。近日，再有網友翻出「山河令」另一男主角龔俊在日本拍的Vlog，出現「京都靈山護國神社」牌子，懷疑他也辱華，引發爭議。

➤➤➤「山河令」爆紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光

網友翻出龔俊2019年的Vlog，背後可以看到神社的牌子。（取材自微博）
網友翻出龔俊2019年的Vlog，背後可以看到神社的牌子。（取材自微博）

龔俊兩年前在日本拍攝的Vlog被網友起底，發現他在吃冰時背景有「京都靈山護國神社」的牌子。香港01報導，據了解，「京都靈山護國神社」墓園裡供奉著坂本龍馬、中岡慎太郎等明治維新志士。網友質疑他也跟張哲瀚一樣參拜日本神社，「為何跑到神社吃冰？」

就怕落入張哲瀚的下場，龔俊工作室9日發文澄清，表示吃冰的地點是二年坂、三年坂，是清水寺附近熱門商業街，一旁的牌子僅是路標，距離神社還有段距離。工作室並繪製完整的日本遊行程地圖。

工作室要求，截圖「斷章取義」網友刪除侵犯龔俊權益的內容，否則要「向損害藝人名譽的對象追究法律責任。」聲明也強調：「龔俊先生熱愛祖國，時刻謹記國家大義，不忘初心，立場原則不容置疑。」

龔俊在微博聲明立場。（取材自微博）
龔俊在微博聲明立場。（取材自微博）

而後，龔俊則轉發工作室微博，發文表示：「以前不曾，未來也絕不會進入」，強調自己從未參拜日本神社。粉絲則在下面留言表示，「龔俊和龔俊粉絲的愛國心不容置疑，不容造謠。」「僅是路標，龔俊先生一直熱愛祖國，時刻謹記國家大義！不忘初心！」

張哲瀚上個月因為在日本靖國神社前拍照的照片被曝光，不但遭到眾多中國網友咒罵，更連遭人民日報、央視等官媒點名嚴詞批判，還導致他的片約及20多個廣告代言都被解除，重返演藝圈幾乎無望。

龔俊工作室繪製日本遊完整行程圖。（取材自微博）
龔俊工作室繪製日本遊完整行程圖。（取材自微博）

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