隔10年再同台…吳奇隆、林更新「步步驚心」後再為敵

林更新（右）和吳奇隆繼「步步驚心」後，時隔10年再合作。（取材自微博）

「四爺」吳奇隆 與「14爺」林更新暌違10年再次合作「我的砍價女王」，讓網友上演「步步驚心」回憶殺，他們在「步」劇是親兄弟，最後卻成為了敵人，有著複雜的愛恨情仇；在新劇中，他們雖是商場裡的好夥伴，卻諜對諜，在商戰裡爾虞我詐「步步驚心」，吳奇隆難以抵擋錢財誘惑，將會有黑化橋段。

林更新10年後再次與吳奇隆合作，透露兩人已經不是當年20、30歲的狀態，10年後，已是30、40歲的年紀，戲裡戲外都成長許多，家庭觀念也不一樣了，吳奇隆更多的是與他分享惦記家裡的部分，但吳奇隆依舊在片場相當活躍。被問到2人在劇中關係，林更新說，在輩份上要稱吳奇隆為哥，再問他2人的職階關係？林更新笑喊，自己是總裁，比他大。吳謹言則惋惜與吳奇隆對戲特別少：「與隆哥沒見到幾次面，特別珍惜與他見面的時光。」

林更新與吳奇隆在「我的砍價女王」感情親如兄弟的合作夥伴，但最後竟成了競爭對手，他們在劇中上演諜對諜過程，更引發網友熱議，吳奇隆表面上是公司副總，實際上則是對手公司安插的商業間諜 ，他要詮釋商場上的英明果斷，還要與林更新亦敵亦友針鋒相對，火藥味十足。

該劇商場上爾虞我詐，人人都是間諜，都有雙重身分，總裁林更新偽裝成花匠，假裝偶遇砍價師吳謹言，吳謹言則戴假髮墨鏡喬裝外來人想要躲避林更新，彼此心知肚明卻裝作不知情，當下一秒林更新以總裁身份現身時，就被女方給拆穿，直指：「你的馬甲（指分身）掉了！」而吳奇隆一身西裝筆挺卻被戲中另一角色誤認為總裁司機，身為副總的他，乾脆將錯就錯，腦洞大開戲中戲情節，浪漫輕喜劇秒變諜戰劇，讓網友看得嘖嘖稱奇，笑喊：「從14爺、四爺到霸總副總，你們的故事居然未完待續……」