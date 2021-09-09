吳亦凡現況曝光？ 銬腳鐐看皮膚性病科

網友瘋傳疑似吳亦凡（中）的男子到醫院看皮膚科。（取材自微博）

偶像歌手吳亦凡 因涉嫌強姦女性被捕，微博日前瘋傳一則疑似他在警方陪同下就醫的5秒影片，有網友從背影、穿鞋習慣、身形一一比對，判斷是吳亦凡的可能性高達九成。由於他戴著腳鐐，據了解在一般情況下重刑犯需整日配戴手銬、腳鐐，離開看守所或是監獄時也需配戴，而警方對待罪刑輕微的人通常會網開一面，僅需配戴手銬即可，但目前消息未經警方證實。

綜合媒體報導，吳亦凡因涉嫌強姦罪被逮捕，遭到中國官方全面封殺，演藝事業全毀，然而在他入獄期間，各種傳聞不斷，甚至還傳出他為求減刑，主動供出一份47位大咖藝人名單，包括趙薇、趙麗穎、黃曉明、林心如、陳坤、那英、黃磊、倪妮、黃子韜等人。後來媒體還捕捉到吳亦凡母親神情凝重，踏著沉重步伐回到兒子住處的身影。

這次曝光的影片中，網友發現疑似吳亦凡的罪犯戴著頭套，在兩位警察 陪同下到醫院看皮膚性病科。網友根據影片中的蛛絲馬跡，發現該醫院為位於北京 朝陽區的北京地壇醫院，由於該院原名為北京第一傳染病醫院，且醫師主治項目除了皮膚科之外也包含各種性病，使得謠言甚囂塵上。

有網友酸，「前粉絲來了，粉絲都知道他穿鞋不好好穿愛踩著後面拖拉著 ，這身高這肩膀確實是俺們加拿大強姦犯沒錯了」、「真愛粉快出來認哥哥，你們的哥哥有路透了」、「皮膚科？看性病啊」。不過也有網友幫忙發聲，認為應該是正常體檢程序。