鄭爽個人及工作室帳號被封 微博「查無此人」

鄭爽及其工作室的微博被官方封禁，從此「查無此人」。（取材自微博）

近日有網友發現，中國女星鄭爽 及其工作 室的微博 被官方封禁，再搜索鄭爽時已「查無此人」，其個人帳號及官方工作室帳號已消失，只剩下由粉絲自發創立的貼吧、後援會等個人帳號。

網易娛樂報導，隨後，又有網友扒出鄭爽帳號被封後，在國外社交軟件Instagram上發文稱：「我不會輕易的放棄對美好的追求，我在一直都在。」

如此迷惑發言令許多網友表示看不懂，紛紛表示求翻譯「又在作什麽妖呢」。

得知鄭爽個人帳號及工作室帳號被封禁後，也有不少網友留言稱「封得好」、「真是活該」。也有部分網友不明所以，表示以為之前鄭爽就已經被封禁了，原來現在才是正式被封。

據報導，鄭爽事件被查處的時間線為：8月26日，鄭爽超話被關閉，騰訊視頻和樂視下架由鄭爽參演的「古劍奇譚」，優酷下架鄭爽主演作品「微微一笑很傾城」。

不久後，鄭爽個人微博遭到禁言。

8月27日，上海市稅務部門依法對鄭爽偷逃稅案件進行處理，處理結果為共處罰款人民幣2.99億（約4624.8萬美元）。

另外，報導說，對鄭爽是否追究刑事責任，上海市稅務局第一稽查局回應稱，若其能在規定期限內繳清罰款，則依法不予追究刑事責任；若其在規定期限內未繳清罰款，稅務機關將依法移送公安機關處理。

隨後，據企查查APP顯示，鄭爽關聯企業共10家，上海鄭爽影視文化工作室等5家已註銷，與張恒共同持股的上海鯨谷座人工智能科技有限公司仍存續。