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1歲女兒遭網友詛咒 張馨月怒嗆太惡毒

娛樂新聞組／綜合報導
張馨月自從和林峯曝光戀情以來，就遭到許多網路暴力。（取材自微博）
張馨月自從和林峯曝光戀情以來，就遭到許多網路暴力。（取材自微博）

 中國模特張馨月近日分享與老公林峯和女兒格格在海邊遊玩的照片，藍天白雲之下一家人幸福溫馨。她本意是想分享溫馨日常，沒想到卻被網友惡意詛咒。次日張馨月曬出多則惡毒評論回懟惡評網友：「一個小姑娘嘴巴這麼惡毒，夜裡你就連發多條詛咒小孩子，你還是人？」 　

新浪娛樂報導，粉絲見此也紛紛表示憤慨：「姐姐去維權吧，保護好自己和家人！」、「別理她！直接拉黑！」、「太惡毒了這種人」。

另據貓眼娛樂報導，張馨月近日在社交平台上曬出一組家人去海邊遊玩近照，張馨月和林峯都打扮得很隨意低調，林峯穿著白T搭配黑色短褲，一邊走一邊拉著女兒的小手，畫面溫馨美好。

張馨月則穿著綠色T恤配牛仔短褲，身材纖細，產後恢複超好，高顏值和林峯很般配。她和老公輪流推嬰兒車，對女兒都非常疼愛。

在其中一張照片裡，張馨月和林峯還一起將手放在嬰兒車把上，無名指上的婚戒十分吸睛，甜蜜恩愛令人羨慕。

然而這麽歲月靜好的照片下面，卻有網友惡意留言，不僅咒罵張馨月，還詛咒她一歲的女兒早點去世。張馨月自然非常生氣，直接怒懟：「你還是人？」

報導說，其他網友們則紛紛力挺張馨月，表示拿小孩子說事實在太惡毒了，建議張馨月直接舉報加報警。

事實上從和林峯曝光戀情開始，張馨月就遭到無數惡評和網路暴力。她和林峯在2019年宣布結婚，一年後就生下女兒，組成了幸福的一家三口。

據報導，近日他們夫婦倆還一起上綜藝「妻子的浪漫旅行」，在節目中大秀恩愛，林峯也承諾會在兩年內給張馨月補辦婚禮。當初因為疫情，兩人只是領證但還沒有辦過酒席。

但因為林峯和吳千語的戀愛經歷，許多人都會將張馨月和吳千語做對比，認為模特出身的張馨月配不上林峯。

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