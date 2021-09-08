男友遭爆約砲涉毒 郭采潔傳斷開渣男

郭采潔傳出已經和渣男男友分手了。（取材自微博）

台灣 女星郭采潔今年4月被拍到與大陸音樂人伊德爾舉動親暱，後續更傳出已秘密領證，兩人合作的「游牧別的城市」巡演更被視為「愛的結晶」，不過在伊德爾爆出約砲、誘騙吸毒等醜聞後，有網友發現，從3日開始的巡演宣傳內容文字中，他的名字已消失，粉絲則透露，現場也未見伊德爾，他不僅沒上台表演，郭采潔在感謝工作 人員時也沒提到尹德爾，傳出兩人已分手。

綜合媒體報導，外傳郭采潔深受伊德爾媽媽喜愛，並且和伊德爾已結婚，郭采潔為此在大陸購置新房，更砸重金為男方父母買了一間新房子，男方的母親私底下也開心地稱呼她為媳婦。郭采潔上節目「再見愛人」時，也間接認了自己「不是單身」，外界已將兩人視為戀愛ing。

不過網友「是菠蘿小妹」卻爆料伊德爾約砲、偷吃。「是菠蘿小妹」稱男方起初用各種花言巧語追求她，到手後態度就變了，不僅用交友App 到處約砲，獵豔對象竟還包括閨密，反之對她曾是冷暴力，只在有「生理需求」或是想借錢時主動聯繫。

「是菠蘿小妹」還爆料，伊德爾曾誘騙她吸毒，因為伊德爾的關係，她飽受心理疾病困擾，一直服用抗憂鬱的藥物。

據報導，郭采潔與伊德爾相識於2019年，兩人對於音樂有相似的取向，因此她邀他參與她的巡迴演唱會「游牧別的城市」，主打郭采潔合作伊德爾，先前宣傳貼文上都有標註兩人的名字，怎料3日結束首場上海站的表演，卻被發現伊德爾的名字悄悄消失在宣傳貼文上。

隨後，到場支持的郭采潔歌迷也透露，伊德爾不僅沒有上台表演，也沒有到演唱會現場，甚至在表演中場時，郭采潔一一唱名感謝了演唱會的工作人員，唯獨沒有提到伊德爾的名字，對男方的名字隻字不提，因此被瘋傳疑似已經分手，在男方爆出醜聞後迅速斬斷與渣男的感情。