「尚氣」當紅 「木蘭」遭冷落？ 劉亦菲曬昔日劇組照

劉亦菲因為國籍問題再度受到網友關注。 (取材自微博)

漫威首部華人英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)在美開出票房大紅盤、4天賣座達9000萬美元,也創下史上勞動節周末新片最佳成績,原本不被看好的男主角劉思慕揚眉吐氣,開心迎來萬千新影迷的喜愛,連多倫多老家都陳列出他扮演「尚氣」的大型看板,歡迎他衣錦還鄉。

此情此景,對照整整一年之前,同樣由迪士尼 負責發行的大片「花木蘭 」(Mulan),到最後歐美由於新冠肺炎疫情太嚴重,最後跳過戲院、只改在Disney+上架,觀眾還需要額外付30美元訂購,在台灣、香港、星馬等地,雖然還是在戲院放映,賣座表現無法稱得上特別出色,尤其迪士尼最寄予厚望的中國大陸,既不叫好也不叫座,沒有辦法強力拉抬「花木蘭」的票房,片子在歐美的影音觀賞收入至今也未公開,外界很難論斷「花木蘭」是否算得上迪士尼的一次失手。

被多位前輩以「眾星拱月」之姿擔任好萊塢大片女主角的劉亦菲 ,眼看跟自己一樣同姓、同是在歐美長大的劉思慕如今大出鋒頭,心中不知是否五味雜陳,但她仍在社群網站上發布和「花木蘭」其他演員的片場花絮合照,慶祝片子推出滿周年,大夥兒仍決定以笑容來紀念這部片。 劉亦菲(左二)發布和「花木蘭」中的家人合照,慶祝片子滿周年。(取材自Instagram)

可以看得出來,劉亦菲很看重這部電影,也確確實實把「花木蘭」看成自己的電影代表作。只是,她曬照紀念之後,評論區卻滿是質疑。

很多網友因為國籍問題質疑和吐槽劉亦菲。甚至因為這個問題,吐槽她的顏值狀態。再加上最近陳飛宇退出美國籍,加入中國籍;謝霆鋒退出加拿大籍,並且宣告自己本來就是一個中國人。陳飛宇和謝霆鋒因為這些新聞,被先後圈粉,相對顯得劉亦菲受到的吐槽更多了。