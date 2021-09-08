「尚氣」當紅 「木蘭」遭冷落？ 劉亦菲曬昔日劇組照

劉亦菲因為國籍問題再度受到網友關注。 （取材自微博）

漫威首部華人英雄電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）在美開出票房大紅盤、4天賣座達9000萬美元，也創下史上勞動節周末新片最佳成績，原本不被看好的男主角劉思慕揚眉吐氣，開心迎來萬千新影迷的喜愛，連多倫多老家都陳列出他扮演「尚氣」的大型看板，歡迎他衣錦還鄉。

此情此景，對照整整一年之前，同樣由迪士尼 負責發行的大片「花木蘭 」（Mulan），到最後歐美由於新冠肺炎疫情太嚴重，最後跳過戲院、只改在Disney+上架，觀眾還需要額外付30美元訂購，在台灣、香港、星馬等地，雖然還是在戲院放映，賣座表現無法稱得上特別出色，尤其迪士尼最寄予厚望的中國大陸，既不叫好也不叫座，沒有辦法強力拉抬「花木蘭」的票房，片子在歐美的影音觀賞收入至今也未公開，外界很難論斷「花木蘭」是否算得上迪士尼的一次失手。

被多位前輩以「眾星拱月」之姿擔任好萊塢大片女主角的劉亦菲 ，眼看跟自己一樣同姓、同是在歐美長大的劉思慕如今大出鋒頭，心中不知是否五味雜陳，但她仍在社群網站上發布和「花木蘭」其他演員的片場花絮合照，慶祝片子推出滿周年，大夥兒仍決定以笑容來紀念這部片。 劉亦菲（左二）發布和「花木蘭」中的家人合照，慶祝片子滿周年。（取材自Instagram）

可以看得出來，劉亦菲很看重這部電影，也確確實實把「花木蘭」看成自己的電影代表作。只是，她曬照紀念之後，評論區卻滿是質疑。

很多網友因為國籍問題質疑和吐槽劉亦菲。甚至因為這個問題，吐槽她的顏值狀態。再加上最近陳飛宇退出美國籍，加入中國籍；謝霆鋒退出加拿大籍，並且宣告自己本來就是一個中國人。陳飛宇和謝霆鋒因為這些新聞，被先後圈粉，相對顯得劉亦菲受到的吐槽更多了。