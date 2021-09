鄭爽在Instagram發文曬出個人照或動物照談生活,抒發心情。(取材自Instagram)

中國近期整頓演藝圈,女星鄭爽 因代孕風波、逃漏稅等問題傳被列為「劣跡藝人」,其個人微博 及工作室微博都被禁言,今日更是已關閉,不過她4日先是在Instagram發文「The life I want, there is no shortcut.」,之後又陸續曬出個人照或動物照談生活,抒發心情。

鄭爽7日再寫道:「別難過,我不會輕易的放棄對美好的追求,我在一直都在,為了創造而在。」粉絲也紛紛留言支持,表示「你在哪我們就在哪」、「我們好想你」,並希望鄭爽能在Instagram上多分享日常生活照,就當做朋友圈一樣,而鄭爽則又分享了抱著寵物的照片,還有過往節目照、個人照,連續發文讓粉絲笑說「別發了,今日量份量已足夠」。