總裁男友嗆「不適合」 周揚青委屈的「想哭了」

羅昊(右)與周揚青玩遊戲頻吞敗仗，被畫臉後相當不悅。（取材自微博）

周揚青 與羅志祥 （小豬）分手近一年半，近期和身家32億人民幣（約4.9億美元）、「好利來」執行總裁羅昊在「女兒們的戀愛4」約會、交往，未料羅昊在最新一集疑似不滿形象盡失，對周揚青坦承「可能不適合」，兩人的感情出現空前危機。

羅昊相當低調，甚至沒有微博 帳號，初期放話稱為了周揚青願意放下一切勇於追求，卻因極度懼怕鏡頭讓氣氛顯得無比尷尬，幸而後來漸入佳境。兩人在上周的節目玩撲克牌，輸家需被畫臉懲罰，羅昊接連吞下敗仗，只得任由周揚青在臉上「作畫」，畫了鬍子、嘴唇、眉毛等等，又虧他是「黑山老妖」，事後羅昊臭臉坦言：「上節目我覺得是保持一個很好的形象去談戀愛，大家就快快樂樂那樣，突然被畫成那樣，我就覺得好難受，有點惱火。」

在他揚言拒拍之後，周揚青終於意會到事情大條了，節目團隊緊急停機，羅昊說：「我在公司裡面也是個總裁，該做榜樣這樣，不影響公司的名譽或者說我們的形象，那你畫成這樣，大家看到我就爆笑了，為了我們自己玩開心，最後忘記本來自己的公司重要的職責，就比較自私了吧！」心中燃起怒火的他更忍不住開嗆周揚青：「妳信不信，明天早上妳可能聯繫不到我。」

最新一集的預告可見羅昊似乎真的沒有出現，周揚青傳了訊息被不讀不回，只好找來朋友商討對策，對於羅昊的神隱，周揚青委屈表示「都想哭了」。當晚羅昊終於「現身」，回訊表明「我們兩個可能不適合」，為兩人的發展埋下懸念。