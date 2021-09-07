捲「天王嫂訓練營」一年…郭富城妻哽咽首談內幕

郭富城(右)、方媛感情很好。（取材自微博）

郭富城與小21歲妻子方媛結婚4年，育有2個女兒，一家四口和樂，方媛卻在去年捲入「天王嫂訓練營」疑雲，被爆有計畫性嫁給郭富城，當時她沒正面闢謠，時隔一年，她接受訪問首度回應。

綜合媒體報導，方媛自嫁給郭富城以後，被冠上「天王嫂」封號，她表示不在意被叫天王嫂，但也說：「但我更喜歡大家叫我Moka，Moka是真實的我，天王嫂只是一個稱呼，兩者我都接受。」認為Moka的稱呼更有親切感。

郭富城(右二)抱著2個女兒及老婆方媛(左二)，歡度55歲生日。（取材自微博）

至於去年因潘瑋柏老婆引發的「天王嫂培訓班」風波，方媛也被名列其中，對此她坦言第一時間想過要澄清，甚至寫了一篇長文，不過後來又全部都刪掉，她語帶哽咽地說：「就覺得還是交給時間吧」。面對結婚以來的流言蜚語，她說：「我也會在意大家怎樣講，因為我並不是他們說的那樣，只是也不知道該怎麼去解釋，因為一解釋，大家就覺得你是不是在掩飾什麼。」

報導說，郭富城也霸氣的護妻，「這是不實報導，網上太自由，散播謠言的人不需要負責任，但當事人卻很難受，而我太太只是半個圈內人，這些報導對她來講是一種傷害，而我身為她的丈夫當然會力挺她，希望這些不負責任的人收手。」

網友也心疼方媛，紛紛留言寫下「蠻喜歡她的落落大方」、「管她有沒有什麼培訓班，人家過的幸福不就好了」、「情商還是挺高的」、「好漂亮好低調」等等。