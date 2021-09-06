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梁家仁、黃日華、楊祐寧…天龍八部歷代喬峰誰最經典？

記者蘇詠智／綜合報導
楊祐寧不只是最新版喬峰，更是唯一台灣出身的喬峰。（圖：myVideo提供）
楊祐寧不只是最新版喬峰，更是唯一台灣出身的喬峰。（圖：myVideo提供）

金庸名著「天龍八部」近40年來兩岸三地都曾改編，豪氣干雲的丐幫幫主喬峰，誰來演最經典？各地觀眾有不同看法。

1982年香港TVB籌拍「天龍八部」時，一度考慮台內第一古裝小生鄭少秋，最後從電影圈找來充滿陽剛味的梁家仁，台視播出此劇做為三台兩年輪播港劇的最後一炮，收視飆破40大關，梁家仁至今仍是台灣觀眾心目中的經典喬峰，不過身高不符原著描述是缺憾，且造型過於清爽，不太像「丐幫」。

梁家仁是許多台灣觀眾心目中最經典的喬峰。（取材自YouTube）
梁家仁是許多台灣觀眾心目中最經典的喬峰。（取材自YouTube）

幾年後「阿姑」周遊製作台版「天龍八部」，重金禮聘香港「金牌編劇」梁立人，他卻大筆一揮，將段譽、虛竹合成一個角色，幸好喬峰部分更動不大。這版喬峰找來影后惠英紅之兄惠天賜，武打表現不差，無奈戲本身爭議太大，沒有加分。

惠天賜版的喬峰，沒有造成太大影響。（取材自YouTube）
惠天賜版的喬峰，沒有造成太大影響。（取材自YouTube）

1997年TVB再次改編「天龍八部」，喬峰選定黃日華，他曾在15年前演過虛竹，從義弟升格為大哥，台灣觀眾接受度一般，卻在大陸造成轟動，當地觀眾認定黃日華才是最經典喬峰。他不管在丐幫或是成了遼國貴族，頭上都會戴帽子，是獨家特色。

黃日華是大陸觀眾眼中的經典喬峰。（取材自YouTube）
黃日華是大陸觀眾眼中的經典喬峰。（取材自YouTube）

21世紀首版「天龍八部」製作人張紀中，請到入圍過金馬影帝的胡軍演喬峰，他超過180公分的身高，和原著描述最接近，這版又改以喬峰為劇情主軸，效果大加分，自他之後的喬峰，都改走散髮路線。

胡軍的打扮最符合原著外形描述的喬峰。（取材自YouTube）
胡軍的打扮最符合原著外形描述的喬峰。（取材自YouTube）

再過10年後的重拍，竟破格用曾是青春偶像後轉為文藝劇男神的鍾漢良演喬峰，爭議很大，配合金庸新修版，讓段譽、王語嫣分離的結局，觀眾心中五味雜陳。

鍾漢良從文藝男神轉型演豪邁大俠。（圖：中視提供）
鍾漢良從文藝男神轉型演豪邁大俠。（圖：中視提供）

最新版「天龍八部」飾演喬峰的楊祐寧，也是從文藝小生轉型，是唯一台灣出身的喬峰，演出雖賣力，大陸觀眾仍對現代感較強的他需要時間適應，倒是台灣觀眾更能欣賞他的自我突破。

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