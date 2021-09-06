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跳床、跳書桌、跳椅子…楊祐寧自爆 兒時曾偷偷練輕功

記者陳慧貞／綜合報導
「天龍八部」蘇青(左)飾演的「阿朱」和楊祐寧飾演的「喬峰」，有刻苦銘心的愛情。（圖：myVideo提供）
「天龍八部」蘇青(左)飾演的「阿朱」和楊祐寧飾演的「喬峰」，有刻苦銘心的愛情。（圖：myVideo提供）

台灣演員楊祐寧主演金庸經典名著「天龍八部」，飾演丐幫幫主喬峰的他，劇中不僅武藝精湛，以一敵三，身懷絕招降龍十八掌蓋世絕倫，感情戲更是刻骨銘心，與阿朱（蘇青飾）的「喬朱CP」各種甜蜜互動，為該劇增添不少粉紅浪漫氛圍。

劇中一場喬峰為父母報仇心切，一次大戰中，誤將阿朱一掌擊成重傷，阿朱最終死於他的懷抱中，「喬朱戀」慘成天人永隔，讓錯殺人生摯愛的喬峰悲痛不已，跪地淋雨崩潰痛哭。蘇青對這場戲印象特別深刻，她和楊祐寧雖得在人造暴雨中忍受寒意拍戲，一個跪地、一個躺地，但仍將情感詮釋到位。

談到參與演出「天龍八部」心得，楊祐寧說：「這次能夠從讀者變成書中角色，是夢想成真，像做一場夢一樣，這個過程，我以後好像可以變成一個故事，講給我的小孩聽。」透露事前準備角色功課時，特地向身為金庸迷的爸爸討教，而爸爸最喜歡的角色，正是「喬峰」，讓他更感肩負重任。

他也笑著分享，他的習武經驗從小就開始，「小時候看了俠客的電影之後，我會自己在房間裡練輕功，從床上跳到書桌，再跳到椅子上，當然練的時候，是把房門關起來的，怕被媽媽發現。」

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