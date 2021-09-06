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女藝人的悲哀？ 傅穎大爆娛樂圈潛規則

記者黃保慧／綜合報導
香港藝人傅穎早年到內地發展，賺了不少錢。（取材自微博）
香港藝人傅穎早年到內地發展，賺了不少錢。（取材自微博）

香港藝人傅穎早年到內地發展，參演了不少劇集及電影，如「通天狄仁傑」、「新龍門客棧」等，雖然多是配角，但仍為她賺進不少錢，回香港後就入住市值超過1200萬港幣（約154萬美元）的海景豪宅。現在她偶爾會在社群網站和粉絲互動，也會大聊對演藝圈的見解，日前她就以「女藝人的悲哀？」為題，分享自己在娛樂圈打滾多年的心得，更大爆圈內「潛規則」！

現年36歲的傅穎在影片中與朋友聊天，被朋友問到「上位」一事，她朋友認為只要可以上位，無論做甚麼都可以，但她完全無法接受，說道：「這個事情對我來說是OK的話，我應該在很年輕的時候、很小的時候就OK了，也不用到現在快要37歲的時候才OK這個事情吧。她們覺得『Theresa如果什麼都不願意去做的話，那就別想自己會火了』。在這個物質的時代，在這個攀附的時代，沒有去隨波逐流，你就是不入流，我明顯在她們眼中也是這種沒有很入流的一個藝人。」

她表示入行以來始終無法接受「潛規則」：「我捫心自問，我好像沒辦法，這麼多的機會放在我面前，隨便抓住一個我都能實現到她們說的『不顧一切』上位，『不顧一切』上岸（找個人嫁了）。我跟朋友說其實我已經沒想自己會紅了，我現在只是想做自己想做的事情，不想自己去做一些我會後悔的事情，不想做一些會違背自己良心的事情，我可能只能做一個平平凡凡的人，當然我也希望讓更多人留意到我的作品，這個應該是每一個演藝工作者希望的事情吧。我還是會選擇做一個正直的人，潔身自好，希望我們做的每一件事情都可以坦然、坦蕩，不違心，光明磊落，開開心心。」

她也提到有些明星很快就「上岸」，意思是找到經濟能力非常好、富二代、富三代的人嫁了，她說：「誰不想生活無憂無慮，但這個人必須是自己喜歡的，自己愛的，你必須有心理準備，在婚姻當中慢慢去發現對方一些缺點，但因為這個是婚姻，你需要去包容，你需要去遷就，你不愛這個人你怎麼去包容他，難道你真的為了生活費去包容睡在你旁邊這個人嗎？」

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