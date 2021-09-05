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謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

記者黃保慧／即時報導
謝霆鋒表明自己是中國人。取材自微博
謝霆鋒表明自己是中國人。取材自微博

中國為整肅娛樂圈，繼出許多限令，其中「限籍令」傳得沸沸揚揚，擁有加拿大國籍的港星謝霆鋒5日透過央視電影頻道「藍羽會客室」訪談，面對國籍的質疑，他說：「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人。其實我已經在申請退掉加拿大國籍了」。

陸網瘋傳中國將實施「限籍令」，並且流傳一份7人名單，包含美國籍劉亦菲、加拿大籍謝霆鋒、美國籍潘瑋柏、美國籍王力宏、加拿大籍趙又廷、新加坡籍李連杰，以及英國籍張鐵林等人。繼大導陳凱歌21歲兒子陳飛宇在7月底時證實已放棄美國國籍後，謝霆鋒也透過官方表明自己的國籍，「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人」，坦言看到相關評論也會受到影響，「其實我也已經在申請退掉加拿大國籍了。」

中國中央宣傳部2日下達「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」，正式展開整治。3日中宣部長黃坤明便為此召開視訊及電話會議，要求「從嚴從實、標本兼治，營造天清氣朗的文娛領域風氣」，自吳亦凡、張哲瀚、鄭爽到趙薇等藝人相繼被封殺後，8月底瘋傳一份下一波將被封殺的藝人名單，都是擁有其他國家國籍，卻又在中國當紅的藝人。名單上還聲稱，「今後這些已經加入外國國籍的明星們，將很難在中國的舞台上再次出現，再也不能在中國的舞台上大肆圈錢了」。這也難怪，被點名的藝人要陸續跳出來稱自己是「中國人」。

謝霆鋒表明自己是中國人。取材自微博
謝霆鋒表明自己是中國人。取材自微博

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