「天龍八部」各代喬峰比拚 誰是心中最經典？

胡軍是最符合原著外形描述的喬峰。取材自YouTube

華人影視圈的「金庸熱」始終沒停歇，他的名作「天龍八部」近40年來更是兩岸三地都曾經改編。其中豪氣干雲的丐幫鞤主喬峰雖然出場不是最多，卻是最光芒四射的要角，到底誰才是螢幕上最經典的喬峰？兩岸觀眾卻有不同的看法。

一如最歐美影迷提到最出色的007，多半是自己成長期間觀賞的那一位，許多台灣 觀眾至今仍難忘1982年香港 TVB版演喬峰的梁家仁。當年TVB武俠劇第一小生非鄭少秋莫屬，「天」劇籌備時確實也點名過他，然而他的外型、氣質，演喬峰太溫文，扮段譽又嫌年長，最後製作人蕭笙從電影圈借將，找來外形粗獷、充滿陽剛味的梁家仁，正對喬峰該有的味道。香港下檔近半年後，台視引進此劇，做為三台兩年輪播港劇的最後一炮，收視飆破40大關，使梁家仁成為台灣觀眾眼中的大俠化身，不過他的身高不太符原著描述，是一缺憾，且他的造型顯得過於清爽，不太像「丐幫」。

港劇暫時在台灣螢光幕消失後，一堆台灣製作人找港星和香港團隊拍攝有港味的武俠劇，一度蔚為風潮，「阿姑」周遊也為中視拍了台版「天龍八部」，重金禮聘香江「金牌編劇」梁立人，他卻大筆一揮，將段譽、虛竹合成一個角色，留下史上唯一奇葩紀錄。這版喬峰找來金馬影后惠英紅之兄惠天賜，也是從大銀幕跨進小螢幕，武打表現不差，無奈戲本身爭議太大，沒有加分。

1997年TVB再次改編「天龍八部」，喬峰一角選定黃日華飾演，他曾在15年前演過虛竹，從義弟升格為大哥，台灣觀眾接受度一般，這版本卻在中國 造成轟動，以至於當地觀眾眼中，黃日華才是最經典的喬峰。相較於梁家仁、惠天賜的乾淨扮相，黃日華不管在丐幫或是成了遼國貴族，頭上都會戴帽子，是獨家特色。

進入21世紀，「天龍八部」都在中國取景，演員也大都以當地藝人掛帥。愛拍金庸劇的製作人張紀中請到入圍過金馬影帝的胡軍扮演喬峰，他超過180公分的身高，和原著的描述最接近，演技呈現亦佳，加上該版改以喬峰為劇情主軸，為胡軍的演出效果大加分，自他之後的喬峰都走散髮路線。

再過10年後的「天龍八部」，喬峰竟破格起用曾是青春偶像，之後的文藝劇男神鍾漢良來扮演，引發強大爭議，配合金庸新修版讓段譽、王語嫣分離的結局，觀眾心中五味雜陳。

最新版「天龍八部」飾演喬峰的楊祐寧，也是從文藝型男轉變戲路，是唯一台灣出身的喬峰，雖然演出賣力，中國觀眾仍對現代感較強的他變身古代大俠需要時間適應，倒是台灣觀眾較能欣賞他的自我突破。