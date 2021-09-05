被指不帥、形象盡失 138億總裁男友動怒嗆爆周揚青

周揚青與羅志祥分手後事業運大開。（取材自微博）

周揚青 與「好利來」執行總裁羅昊在「女兒們的戀愛4」約會、交往，男方初期極度懼怕鏡頭，後來漸入佳境，沒想到在最新一集因形象受損而發火，忍不住開嗆周揚青：「妳信不信，明天早上妳可能聯繫不到我。」

兩人在最新一集造訪汗蒸館，用餐時聊起童年經歷，周揚青自爆以為長了智齒，結果就醫割開發現是顆花生，就此不再吃花生；更扯的是羅昊曾因呼吸問題就醫檢查，竟發現主因是鼻子裡塞了個筆蓋，讓周揚青相當吃驚，他說：「真的不記得塞了進去。」相處氣氛難得輕鬆，周揚青搞笑玩起相親遊戲，繼坦承羅昊不帥後又拋出一句：「我不喜歡你這個類型的。」加上雙方親密舉動過少，貌似對羅昊沒有「心動」。

周揚青(右)與「好利來」執行總裁羅昊在「女兒們的戀愛4」約會、交往。（取材自微博）

接著雙方展開撲克牌大戰，輸家需接受畫臉懲罰，結果羅昊頻頻吞下敗仗，周揚青開心地在他臉上「作畫」，過程不斷發出笑聲，沒有發現頂著大花臉的羅昊很不開心。比賽結束之後，羅昊臭著一張臉、非常不自在，坦言：「上節目我覺得是保持一個很好的形象去談戀愛，大家就快快樂樂那樣，突然被畫成那樣，我就覺得好難受，有點惱火。」

他的身家高達32億人民幣（約5億美元），肩上背負著「好利來」的名聲，在兩人進入房間準備按摩之際，他背對鏡頭喊著不開心、不要拍了，「我在公司裡面也是個總裁，該做榜樣這樣，不影響公司的名譽或者說我們的形象，那你畫成這樣，大家看到我就爆笑了，為了我們自己玩開心，最後忘記本來自己的公司重要的職責，就比較自私了吧！」

周揚青(左)與羅昊在「女兒們的戀愛4」玩起畫臉遊戲。（取材自微博）

這時周揚青意會到他的不適，表示自己個性是那種很大條、看不太清楚人家情緒變化的人，「忽然他就變得很難過的樣子，然後我才意識到原來我做了一件很傷害（他）的事情。」她應羅昊要求同意停拍，將節目同仁趕出房間，由於沒有關掉麥克風，可聽見羅昊表達出強烈的不開心，表明不想按摩、只想回房洗澡，後續留待下集揭曉，也可看出兩人個性差異之明顯，羅昊難卸下的總裁包袱恐成彼此交往的一大難關。