直播一半翻臉走人 港「不老女神」被控耍大牌

被指耍大牌的「不老女神」，疑似是港星溫碧霞。(取材自微博)

近年流行明星直播帶貨，大陸網紅劉杰銘突然在社群網站 PO片怒控某位香港 「不老女神」耍大牌，更表示知道發布這支影片等於自斷財路，讓自己再也接不到類似主持活動，但他真的受夠了，引爆網友瘋猜他口中的耍大牌女星是誰。

中時新聞網報導，網紅劉杰銘說原本要去跟明星直播心情激動，卻被臨時取消工作 ，還被明星指責他不懂規矩，令他相當委屈。劉杰銘氣憤還原直播現場，表示直播一半，女明星突然跟他說「不好意思，我走了」，令現場眾人全傻眼。

劉杰銘說，後來他被女星叫到休息室訓話，「你懂不懂規矩？一上來就衛生巾(衛生棉)、衛生巾，說話這麼難聽。」更不滿劉杰銘稱她不老女神，「你可以叫我的名字」。

報導說，劉杰銘自覺相當委屈，主辦方要賣的商品就是衛生巾，之前也跟女星方面對過腳本，而且不老女神也是主辦方交代他的活動，因為網友就是要打「不老女神」這四字才能參加抽獎。

劉杰銘越說越生氣，更大爆現在明星帶貨都沒做功課，自己提前為活動做了許多準備功課，卻被不老女神一句話就換掉。

據報導，不少網友從劉杰銘的嘴型猜測他口中所說的不老女神應該是香港美魔女溫碧霞，影片底下留言一則比一則精采，「別猜了，看口型溫碧霞」、「溫碧霞啊，這口型太明顯」、「這個視頻我已經保存了，你要是被那個耍大牌的刪了，沒關係我幫你發出去」。