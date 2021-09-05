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韓妞看完「尚氣」 喊要嫁梁朝偉

娛樂新聞組╱綜合報導
梁朝偉因「尚氣與十環傳奇」受到南韓網友討論。(取材自微博)
梁朝偉因「尚氣與十環傳奇」受到南韓網友討論。(取材自微博)

電影「尚氣與十環傳奇」上映以來台灣、香港、美國都登上票房冠軍，反應超過預期，有南韓網友在看完電影後被梁朝偉迷倒，直喊著「要嫁給梁朝偉」，卻被媽媽吐槽：「憑什麼！」

ETtoday報導，梁朝偉最後一次有電影在南韓大規模上映並引起討論，已經是2007年與李安合作的「色，戒」。14年過去，許多南韓年輕人都是藉著這次的「尚氣與十環傳奇」，第一次感受梁朝偉的魅力。

有南韓網友表示，「本以為是奶奶、媽媽那個時代的明星，沒想到這麼帥」、「他還是王家衛電影裡的那個情聖，只是有了超能力」，最有趣的是，有韓妞看完電影後和媽媽說「我想嫁給梁朝偉」，卻被當年是梁鐵粉的媽媽吐槽：「就憑妳也想嫁給梁朝偉！」

漫威近日加碼推出新的15秒英文預告，明白宣示「尚氣」是復仇者聯盟新成員，預告最後的畫面正好是男主角劉思慕扮演的尚氣穿上戰袍、戴上十環，高呼：「我準備好了。」充滿蓄勢待發的氣概。

預告也巧妙結合電影中楊紫瓊扮演的小阿姨告訴大家要感謝先人與他們對今人的貢獻，以她的旁白，剪入鋼鐵人、首代美國隊長史蒂夫羅傑斯與雷神索爾的畫面，告訴觀眾昔日的復仇者聯盟代表，已要交棒給新人，而傳承者之一，就是尚氣。

「尚氣與十環傳奇」號稱最不一樣的漫威電影，華人眼中稱不上英俊的劉思慕雀屏中選為漫威新英雄，而至今在中國仍未排出檔期，引發許多揣測。不過在已經上映的地區，票房都傳出捷報，認為劉思慕的表現不錯，而扮演尚氣父親文武的梁朝偉更是超級亮點，為全片大大增色。

梁朝偉（左）因「尚氣與十環傳奇」受到南韓網友討論。（圖：迪士尼提供）
梁朝偉（左）因「尚氣與十環傳奇」受到南韓網友討論。（圖：迪士尼提供）

電影 南韓 漫威

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