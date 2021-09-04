又一偶像爆床照 被控騙色18歲少女

偶像男團「ONER」的隊長岳岳被女網友指控騙色，還PO出床照。(取材自微博)

最近演藝圈可說是風波不斷，吳亦凡 、霍尊、張哲瀚、鄭爽、趙麗穎、王一博、趙薇 接連出事，官方迅速出手整頓。近日微博 又傳勁爆消息，偶像男團「ONER」的隊長岳岳（岳明輝）被女網友指控「騙炮」，娛樂圈再掀波瀾。

鏡週刊報導，現年29歲的岳岳3年前參加綜藝節目「偶像練習生」，表現亮眼，隨後與其他3人木子洋、靈超、卜凡合組4人團體「ONER」出道，並身兼隊長。

一名帳號為「抽烟的肺肺」的女網友，日前在微博貼出一張照片，裡面有一張男子裸身照片，手臂上的刺青及長相都像極了岳岳，掀起大批網友熱議，大喊「又有偶像塌房了」。但對岳岳的粉絲拒絕相信，認為這是綜藝節目裡的花絮截圖。還有粉絲認為「抽烟的肺肺」只是想紅，用合成照片亂爆料。

隨後「抽烟的肺肺」再次發文，她直指照片裡的就是岳明輝（岳岳本名），並透露當時自己只有18歲，男方以談戀愛為由與她發生性關係，並非約炮。但沒想到2人發生關係後，男生卻在睡醒後悄悄拿走她的手機，並直接將女方封鎖，她才驚覺自己被「騙炮」。

「抽烟的肺肺」說，當時她並不知道岳岳是一名偶像，以為就是一個熱愛音樂的留學生，後來是在網路上發現男方真實身分，氣不過的她決定要曝光對方的渣男行徑。

目前岳岳本人則未對指控有回應。