王菲不捨閨密遭封殺 傳將出手救趙薇

王菲(右)與趙薇有20多年的深厚交情。(取材自微博)

北京當局近期強力整頓演藝圈，女星趙薇 因一連串「辱華」舉動，傳出被當局列入「劣跡藝人」名單，不僅許多作品從影音平台下架，連微博的「超話」也消失，最近傳出與她交好20年的天后好友王菲 即將出面拯救，王菲迄今不同於其他藝人，完全未隱藏與趙薇的貼文，顯見兩人深厚交情仍在。

王菲、趙薇合作電影「天下無雙」認識，戲裡戲外都是好友，趙薇還會與王菲大女兒竇靖童聚餐，而趙薇當初遇到兩次低潮事件，包括日本軍旗裝、票房毒藥，王菲都出面救援，後來趙薇執導「致我們終將逝去的青春」，王菲免費唱主題曲，王菲接下綜藝「幻樂之城」，趙薇也特別登場。

由於她們交情極好，網友猜測，目前王菲應是在等待時機，準備公開出手，目前也應在私下協助了解中。

當然，王菲的幫助，不一定非得展現在公眾面前，說不定，王菲目前已經對趙薇伸出了援手」。

此外，香港媒體則有不一樣的解讀，過去馬雲 樂於成為矚目焦點，也多次跨足到娛樂圈，去年馬雲還邀王菲現身直播，兩人合唱「如果雲知道」，但馬雲一開口高音就爆衝，王菲則貼心「出聲」搶救；王菲透露起初和馬雲不熟，但對方很有誠意多次邀約，她才點頭，而這段合作如今看來有些不妙，網友擔心王菲會被牽累，成為下個被針對的對象。