開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

肖戰(右)、楊紫主演的「餘生，請多指教」原定9月8日開播，卻突然爆出撤檔消息。(取材自微博)

由肖戰、楊紫主演的「餘生，請多指教」日前突然被曝出撤檔的消息，引發網友熱議。本來定檔就一波三折，好不容易定檔在9月8日，又說延播了，網友難免無法接受，還因此上了熱搜。知情人士爆料，此舉和這次「淨網行動」有關，因為不能買熱搜炒作。

「餘生」從開拍就受到矚目，網友更是關注播出時間。據悉，官方並沒有發公告說這部劇撤檔了，僅是有博主在網上爆料，但據說有大粉得到了消息，並發微博 安撫粉絲，因此不少網友認為可信度很高。

2020年時，肖戰因為粉絲惹出來的事情備受爭議，一度讓「餘生」這部劇的播出也充滿不確定性。

據爆料，撤檔的理由和淨網行動相關，因為楊紫和肖戰的流量較大，為避免引發爭論所以要低調，再加上9、10月份主要播出的是主旋律劇，不適合播出「餘生」這種偶像劇。這爆料一出，立刻引發軒然大波。

網友認為，好不容易定檔，如果再一次撤檔，會讓人從此對這部劇沒有了期待，但也有人表示，撤檔並不意味不會再播出，只是延期，等到合適時間再播也是一樣的。

說起來，楊紫受到的影響大於肖戰，之前的「青簪行」因為吳亦凡 的原因，沒有辦法上線，如果這一次「餘生」真的撤檔的話，她一下失去兩部劇的曝光機會。