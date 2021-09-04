我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰(右)、楊紫主演的「餘生，請多指教」原定9月8日開播，卻突然爆出撤檔消息。(取材自微博)
肖戰(右)、楊紫主演的「餘生，請多指教」原定9月8日開播，卻突然爆出撤檔消息。(取材自微博)

由肖戰、楊紫主演的「餘生，請多指教」日前突然被曝出撤檔的消息，引發網友熱議。本來定檔就一波三折，好不容易定檔在9月8日，又說延播了，網友難免無法接受，還因此上了熱搜。知情人士爆料，此舉和這次「淨網行動」有關，因為不能買熱搜炒作。

「餘生」從開拍就受到矚目，網友更是關注播出時間。據悉，官方並沒有發公告說這部劇撤檔了，僅是有博主在網上爆料，但據說有大粉得到了消息，並發微博安撫粉絲，因此不少網友認為可信度很高。

2020年時，肖戰因為粉絲惹出來的事情備受爭議，一度讓「餘生」這部劇的播出也充滿不確定性。

據爆料，撤檔的理由和淨網行動相關，因為楊紫和肖戰的流量較大，為避免引發爭論所以要低調，再加上9、10月份主要播出的是主旋律劇，不適合播出「餘生」這種偶像劇。這爆料一出，立刻引發軒然大波。

網友認為，好不容易定檔，如果再一次撤檔，會讓人從此對這部劇沒有了期待，但也有人表示，撤檔並不意味不會再播出，只是延期，等到合適時間再播也是一樣的。

說起來，楊紫受到的影響大於肖戰，之前的「青簪行」因為吳亦凡的原因，沒有辦法上線，如果這一次「餘生」真的撤檔的話，她一下失去兩部劇的曝光機會。

吳亦凡 微博

上一則

睽違40年 ABBA再度合體出輯

下一則

演「韓版浩克」？ 朴敘俊加盟漫威電影

延伸閱讀

王俊凱、周冬雨未切割趙薇 粉絲急喊一句話

王俊凱、周冬雨未切割趙薇 粉絲急喊一句話
發文談吳亦凡戀情風波 秦牛正威：徹底放下

發文談吳亦凡戀情風波 秦牛正威：徹底放下
「你忍一下」 網傳獄警拍片嘲諷吳亦凡

「你忍一下」 網傳獄警拍片嘲諷吳亦凡
吳亦凡被爆已是2歲娃的爸 老婆是白富美

吳亦凡被爆已是2歲娃的爸 老婆是白富美

熱門新聞

網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
趙薇。(取材自趙薇工作室)

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

2021-09-02 05:30
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情