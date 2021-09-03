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野生范爺坐路邊 絕美側臉網看傻

娛樂新聞組╱綜合報導
80--野生范冰冰坐在路邊，絕美側臉相當引人注意。 (取材自豆瓣)
80--野生范冰冰坐在路邊，絕美側臉相當引人注意。 (取材自豆瓣)

「你是否曾有過與藝人們偶遇的經驗？」日前有網友在網路上討論起這個話題，許多網友紛紛在底下分享經驗，其中還有個網友曾與范冰冰偶遇，野生模樣宛如仙子，引發熱議。

范冰冰在還沒捲入逃稅風波前相當火紅，絕美顏值也是許多男性心目中的女神。近日有網友在論壇「豆瓣」分享偶遇范冰冰的經驗，表示當時看到范冰冰坐著等朋友，「我倆對視了一眼」，網友接著走過去問了句「請問你是范冰冰嗎？」她隨後就將口罩戴上。

這位網友還誇范冰冰「有氣質」，並附上當時的偶遇照片，只見照片中范冰冰皮膚白皙，雖然打扮輕鬆，但絕美側臉相當引人注意，而這組照片也在微博上瘋傳，引發不小騷動。

有網友以「美到無死角」、「傾國傾城」、「雖然偷稅漏稅，但真是天賜美貌」、「生圖皇后」、「她生圖比自拍好看多了」來形容這組照片，留言中還有網友出面表示，這是范冰冰日前與張鈞甯看展的照片，貌似當時是在廁所附近等張鈞甯。

事實上，范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前，近來她又衰陷吳亦凡風波中，讓她忍不住出面闢謠。有網友8月初在咖啡廳偶遇范冰冰，只見她披頭散髮且駝背坐在椅子上，身材也明顯發福許多，網友們不禁直呼：「怎麼現在像大媽一樣啊。」

不過，對於屢次遭爆「腰身變胖疑懷孕」，范冰冰時也曾在微博上開玩笑地問道：「是誰在詆毀我！」

79--范冰冰(左)、張鈞甯曾相約一起去看展。 (取材自微博)
79--范冰冰(左)、張鈞甯曾相約一起去看展。 (取材自微博)

范冰冰 微博 吳亦凡

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