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趙薇夫婦財產驚人 豪宅遍星港法

娛樂新聞組╱綜合報導
趙薇驚人財產曝光，被指在香港、新加坡、法國均擁有多棟億元級豪宅莊園。(取材自趙薇工作室)
趙薇驚人財產曝光，被指在香港、新加坡、法國均擁有多棟億元級豪宅莊園。(取材自趙薇工作室)

藝人趙薇遭全面封殺，原因至今不明，但她和夫婿黃有龍的財產卻被曝光。兩人被指在香港新加坡、法國均擁有或曾轉手多棟億元級豪宅莊園，且名下各持股或登記約20家公司。

這篇來自微信公號「i看見」的爆料文章，近日在網路大舉流傳，並將趙薇夫婦與阿里巴巴創辦人馬雲同在香港的豪宅相比。由於正逢趙薇被封殺，這篇文章為何會在此時出現，以及資料來源，都引起民眾熱議。

這篇文章提到，趙薇先前曾因為被質疑國籍問題，透過新浪微博公開自己的中國護照。然而，趙薇不但擁有新加坡的永久居民身分，也擁有香港身分證。

文章指出，趙薇和黃有龍在香港的豪宅，多半在2012年前後購買，且偏好一層一戶的夾層型海景房。2012年，兩人在香港登記設立離岸公司，再以這家公司的名義買下位在荃灣的三棟豪宅。另外，還有第四棟位在上環信德中心的海景豪宅。

至於新加坡的資產，這篇文章說，趙薇夫婦2010年前後，先在星國東海岸買入一棟3000萬港幣的海景房。此後，在豪宅區Ardmore Park買下一棟4房豪宅。2020年9月底，兩人更花費1.38億人民幣，在同一社區買下頂樓，可俯瞰全新加坡風景。

至於歐洲，文章說，趙薇2011年以400萬歐元買下法國Chateau Monlot酒莊，占地達7公頃，曾是法國國王路易十四的產業。

文章還引述2017年4月的舊文章說，當時黃有龍名下至少在香港設立了27家公司，這還不包括開曼群島，百慕達、英屬維爾京群島等地設立的公司。

趙薇 香港 新加坡

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