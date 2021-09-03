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周星馳才爆爺孫戀 發律師信要求刪照

娛樂新聞組╱綜合報導
周星馳才爆爺孫戀，隨後就發律師信指「有人違反保密協議」，要求刪照片。（本報資料照片）
周星馳才爆爺孫戀，隨後就發律師信指「有人違反保密協議」，要求刪照片。（本報資料照片）

59歲的周星馳（星爺）感情世界很低調，日前被港媒爆與17歲的落選港姐張曉祺譜出相差42歲的爺孫戀，事後他極速發聲明否認，接著又行動升級，向張曉祺發律師信，指「有人違反保密協議」，要求對方刪除出海照片，否則將採取進一步法律行動。

綜合媒體報導，星爺日前被香港媒體拍到帶著張曉祺和另兩名女性友人，一同乘著遊艇出遊，一行人狂歡到晚間10點才結束上岸，隔天星爺與張曉祺再次現身碼頭出海約會。

消息傳出後，周星馳的助理否認兩人傳出戀情，回應周星馳和張曉祺根本不熟，絕非「密友」，「那天船上還有一大群人，一大票人出海玩水也不知道為什麼可以寫成這樣」。

有消息指出，兩人密會要遵守諸多事情，像周星馳一律是用微信（WeChat）撥打電話，不留下對話紀錄；再來是拍照、錄影時，絕對不能夠拍到周星馳身影、聲音等。

新浪報導稱，周星馳可能覺得有人想借機炒作，決定直接向張曉祺發律師信，指滑水前周星馳已向張曉祺等人講明「不可進行任何拍攝」，當時張曉祺等參與者都答應；但上月卻傳出緋聞，還發現大量張曉祺在遊艇內的自拍照，周星馳方面懷疑「有人違反上述保密協議」，並且直斥「行為低劣」。

網友對周星馳的舉動看傻眼，「這是不是執行保密任務啊，出海研究核潛艇了？還有保密協議？」、「這是屬於什麼活動？有保密協議？」還有人聯想到深陷醜聞的吳亦凡「吳亦凡也是不讓拍照」，喊出「千萬別下架星爺的影視作品了吧」。

張曉祺。(取材自Instagram)
張曉祺。(取材自Instagram)

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