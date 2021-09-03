梁朝偉拒演父親 「不想記起他如何對我」

梁朝偉提及父親在他七歲時三度離家出走，從此再沒回家，對童年的他是個巨大打擊。(取材自Instagram)

影帝梁朝偉近日接受美國 雜誌訪問，全程以廣東話受訪，並罕見地談及父親。

據明報報導，梁朝偉提及父親在他七歲時三度離家出走，從此再沒回家，對童年時的他是個巨大打擊。他坦言：「父親離開我之後，我不知道如何與人相處。當你還是個孩子時，每個人都在聊她們的父親、他們的家庭，說著他們有多幸福、父親有多偉大，我從那時起就不再與人交流了，我變得非常壓抑。」

多年來，梁朝偉一直不敢碰觸父親角色，他說︰「曾有人找我演一個失敗的父親角色，我拒絕了，因為不想勾起父親怎麼對待我。」

直到20歲加入演員訓練班之後，梁朝偉才在表演找到情緒宣洩出口，「我找到一種表達自己的方式，在別人面前哭、笑，放下所有情緒而不害羞。」至今，他與劉嘉玲沒有生小孩，而他也很少在大銀幕中扮演父親，然而，父親早已影響了梁朝偉的一生。

本報系聯合報報導指出，梁朝偉全靠和母親一同看電影 ，才能擺脫在單親家庭的壓抑情緒。當他陪著母親去看電影，透過電影紓解鬱悶，迷上了勞勃狄尼洛、艾爾帕西諾以及金哈克曼，他的媽媽喜歡亞蘭德倫，永遠閃爍著一雙憂鬱的藍眼睛，彷彿寶石一般，「看著他抽菸，不誇張，我覺得我在他身上找到自己活著的意義」。

即便梁朝偉後來功成名就，仍自認是孤獨的人，他說曾獨自一人在東京、北海道旅行，帶著小說入住當地酒店，就為了讀書好幾個小時，騎著自行車到處亂逛，去美術館、博物館，最後在居酒屋吃著肝臟做成的美食、大腸或是牛舌，然後一邊喝清酒，而他記得這是他父親的最愛，他同時也喜歡極限運動，包括滑雪 、衝浪，至於為何喜歡這些運動，「因為這些運動，一個人也能做」。