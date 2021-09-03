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梁朝偉揭悲慘童年 7歲時爸離家出走「從此我變壓抑」

記者陳建嘉／即時報導
梁朝偉演出「尚氣」反派文武。（取材自微博）
梁朝偉演出「尚氣」反派文武。（取材自微博）

梁朝偉演出漫威電影「尚氣與十環傳奇」，在片中飾演反派「文武」，近期常受訪，也在「GQ」的訪問中，難得揭露自己的童年生活。

訪談中，梁朝偉提及在7歲時，常與媽媽爭吵的爸爸永遠離開了家，這讓他感受到無邊無際的孤獨，「父親離開我之後，我不知道怎麼與人交談，當我還是個小孩，很多人都在討論他們的爸爸，他們有多幸福，他們的爸爸有多偉大，我想從那時開始，我就不再與人交流了，我變得非常壓抑」。

而當他陪著母親去看電影，透過電影紓解鬱悶，迷上了勞勃狄尼洛、艾爾帕西諾以及金哈克曼，他的媽媽喜歡亞蘭德倫，永遠閃爍著一雙憂鬱的藍眼睛，彷彿寶石一般，「看著他抽菸，不誇張，我覺得我在他身上找到自己活著的意義」。

即便梁朝偉後來功成名就，仍自認是孤獨的人，他說曾獨自一人在東京、北海道旅行，帶著小說入住當地酒店，就為了讀書好幾個小時，騎著自行車到處亂逛，去美術館、博物館，最後在居酒屋吃著肝臟做成的美食、大腸或是牛舌，然後一邊喝清酒，而他記得這是他父親的最愛，他同時也喜歡極限運動，包括滑雪、衝浪，至於為何喜歡這些運動，「因為這些運動，一個人也能做」。

梁朝偉對「GQ」侃侃而談，他說被漫威邀請時，原本無意演出，但最終被劇本打動，「與其說是一個反派，我更覺得他是一個失敗的父親，但另一方面，他又是一個深愛家人的人，卻不知道怎麼愛自己」。

也許在「文武」身上找到孤獨的認同感，讓梁朝偉願意接下該角，「也許是因為我的童年，這讓我與人總是保持距離，但在那之後，我也學會獨自一人時，也能找到我真正喜歡的事情，其實啊，你不能總是依靠他人，才能獲得快樂，沒錯吧？」而這段訪談也迅速打動許多歐美觀眾，廣為流傳，更激起他們想進戲院看梁朝偉演「尚氣」的念頭。

梁朝偉演出「尚氣」。（圖：迪士尼提供）
梁朝偉演出「尚氣」。（圖：迪士尼提供）

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