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「步步驚心」劉心悠 香港「女人街」當司機扛貨

記者黃保慧／綜合報導
劉心悠化身強力貨車女司機。(圖：華映提供)
劉心悠化身強力貨車女司機。(圖：華映提供)

台灣出生、長期在香港發展演藝事業的劉心悠，新片「女人街，再見了」一返以往溫柔模樣，演出開貨車的強悍女司機，沒想到一場逃跑戲，身為馬拉松高手的她竟意外跑到大腿拉傷，可見她為戲極為賣力。

故事聚焦於香港知名地標「旺角女人街」，由導演關永忠執導，集合劉心悠、吳卓羲和香港影帝廖啟智及天才童星梁珈榕共同演出，也是今年3月過世的廖啟智的遺作之一。劉心悠透露直到拍攝這部電影時才有到這條女人街走走看看。

劉心悠曾在電視劇「步步驚心」、恐佈片「盂蘭神功」等作品中，多次演出溫柔婉約的美女，但這回在新作「女人街，再見了」一改過往形象，穿上短褲背心，變身為在旺角女人街做生意的強悍女司機，更為戲剪了俐落短髮，她透露當初在剛到香港發展時，因為看過吳彥視演出的「旺角黑夜」，一直想到現場朝聖，但身邊朋友都說旺角很「雜」，勸她一個女生不要單獨前往，所以直到拍攝「女人街，再見了」時，她才首次踏入這個香港地標。她笑說：「幸好有機會來體驗一下，其實女人街真的有很多人情，是個充滿香港氣息的地方。」

劉心悠表示，扮演貨車司機很有新鮮感，在造型上也花了不少心思，她笑說：「我問導演要不要身上加些刺青，還是要演抽菸戲都可以，但導演覺得沒必要，讓我覺得有點可惜。」沒想到第一場戲她就受傷，她表示，平日有跑馬拉松的習慣，覺得一場逃跑戲應該不用暖身拉筋，沒想到一個不小心，意外讓大腿肌肉拉傷，她回憶說：「我就是太有把握了，反而大意受傷，因為我要被吳卓羲拖著跑，一個腳步沒注意，肌肉就拉傷了。」但為了現場拍攝的時間，劉心悠稍做醫治便咬牙繼續跑。

吳卓羲在拍攝現場覺得是自己造成劉心悠受傷，大感內疚，之後再拍逃跑的場面，他都特別護住劉心悠，幫她注意腳步，讓她可以少跑幾步，讓劉心悠大呼感動，大讚他很體貼，但吳卓羲笑回：「多虧心悠受傷，導演不會再要求我們跑很快，不然我要抱著小童星，還要拉著心悠狂奔，如果多跑幾趟，體力真的會受不了，後來改用鏡頭來幫忙配合，我們就不會太辛苦。」讓劉心悠聽得感動全消，覺得好氣又好笑。

劉心悠平日有運動習慣，更熱愛跑馬拉松，之前對奧運消息也很關注，她尤其對舉重女神郭婞純的表現印象深刻，她說：「她領先第二名選手的成績非常多，真的太強了啊！我想她為了訓練一定付出很多時間、血和汗，真的太尊敬她了。」

劉心悠化身強力貨車女司機。(圖：華映提供)
劉心悠化身強力貨車女司機。(圖：華映提供)

香港 導演 馬拉松

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