劉曉慶秀書法 這2個大字賣2888元人民幣

劉曉慶十分癡迷書法。(取材自微博)

劉曉慶日前在社交平台曬出寫書法 的視頻。她的頭髮烏黑茂密，素顏出鏡秀出自己剛寫好的「感恩」二字，整體狀態完全不像已經68歲。很多粉絲看到劉曉慶寫出的大字，紛紛留言稱贊她寫得好，表示想要購買。劉曉慶隨後上架了商品鏈接，只有兩個大字的這幅作品就要2888元人民幣(約447美元)，而且已經被某位網友拍下付款。

貓眼娛樂報導，近年來，劉曉慶十分癡迷書法，經常在社交平台曬出自己練字的視頻。她認真寫字的模樣端莊優雅，和身上佩戴的昂貴珠寶相得益彰，有一種統一的和諧，充滿了歷史文化的底蘊。

此前劉曉慶曾辦過書法展，吸引了很多粉絲前去捧場。這場展覽十分有創意，把古典書法與現代豪車相結合，大紅的車上散落著劉曉慶的作品，看上去十分相配。在這場展覽上，劉曉慶的作品拍賣 一空，其中一幅書法更是拍出了近108萬元的高價。

劉曉慶還在重慶老家開辦了個人藝術館，列著她的收藏、作品、榮譽等物品。不僅有大幅的畫像，早年間的寶貴劇照，還有從影數十年獲得的獎杯，都被劉曉慶拿出來進行展覽。當天有超多群眾前往捧場，館外聚集了很多人，可見劉曉慶的國民度有多高。