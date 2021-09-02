我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

劉曉慶秀書法 這2個大字賣2888元人民幣

娛樂新聞組／綜合報導
劉曉慶十分癡迷書法。(取材自微博)
劉曉慶十分癡迷書法。(取材自微博)

劉曉慶日前在社交平台曬出寫書法的視頻。她的頭髮烏黑茂密，素顏出鏡秀出自己剛寫好的「感恩」二字，整體狀態完全不像已經68歲。很多粉絲看到劉曉慶寫出的大字，紛紛留言稱贊她寫得好，表示想要購買。劉曉慶隨後上架了商品鏈接，只有兩個大字的這幅作品就要2888元人民幣(約447美元)，而且已經被某位網友拍下付款。

貓眼娛樂報導，近年來，劉曉慶十分癡迷書法，經常在社交平台曬出自己練字的視頻。她認真寫字的模樣端莊優雅，和身上佩戴的昂貴珠寶相得益彰，有一種統一的和諧，充滿了歷史文化的底蘊。

此前劉曉慶曾辦過書法展，吸引了很多粉絲前去捧場。這場展覽十分有創意，把古典書法與現代豪車相結合，大紅的車上散落著劉曉慶的作品，看上去十分相配。在這場展覽上，劉曉慶的作品拍賣一空，其中一幅書法更是拍出了近108萬元的高價。

劉曉慶還在重慶老家開辦了個人藝術館，列著她的收藏、作品、榮譽等物品。不僅有大幅的畫像，早年間的寶貴劇照，還有從影數十年獲得的獎杯，都被劉曉慶拿出來進行展覽。當天有超多群眾前往捧場，館外聚集了很多人，可見劉曉慶的國民度有多高。

劉曉慶寫的感恩兩個大字賣了2888元。(取材自微博)
劉曉慶寫的感恩兩個大字賣了2888元。(取材自微博)

書法 拍賣

上一則

「刻在」抄襲「Reality」？ 英文原唱：只2句像

下一則

周迅深夜收工手捧紅玫瑰 有追求者？

延伸閱讀

微博監督員指「母打疫苗亡」悼文污蔑國家 惹議被炒

微博監督員指「母打疫苗亡」悼文污蔑國家 惹議被炒
弓河畔的凝視——王文興剪影

弓河畔的凝視——王文興剪影
跨界…抖音做「心動外賣」 美團搶社交平台

跨界…抖音做「心動外賣」 美團搶社交平台
寫得一手好書法 孫儷為「理想之城」題字

寫得一手好書法 孫儷為「理想之城」題字

熱門新聞

趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎