我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

梁朝偉首部漫威電影扮演反派 自爆幸福愛「嘉」

記者陳建嘉／綜合報導
梁朝偉說自己很愛家，也喜歡陪劉嘉玲吃飯。(取材自微博)
梁朝偉說自己很愛家，也喜歡陪劉嘉玲吃飯。(取材自微博)

港星梁朝偉在漫威電影「尚氣與十環傳奇」扮演反派「文武」，雖然愛家，但對家人有強烈的執念、占有欲，梁朝偉認為這個角色非常「愛家」，「我也很愛家，我只要在香港，一定會陪家人、陪嘉玲吃飯，我們家很溫馨的」。

梁朝偉為了拍電影，不時得在全世界跑來跑去，日前拍「尚氣」時還遠赴澳洲，拍了好幾個月，「我是巨蟹座的，很宅，平常也不太喜歡出門，回香港之後，一定都要跟家人聚會。」提到結婚13年的妻子劉嘉玲，也開心說只要在家即使什麼都不做，生活簡單，就很幸福。

梁朝偉說自己很愛家，也喜歡陪劉嘉玲吃飯。(取材自微博)
梁朝偉說自己很愛家，也喜歡陪劉嘉玲吃飯。(取材自微博)

梁朝偉說上一次演反派，應該是在李安執導的「色，戒」飾演易先生。「其實我看過劇本之後，並不認為自己的角色很壞。」他認為「文武」是很人性化的，漫威用很多角度去描繪這個角色，對他來說很有挑戰性，只要觀眾進戲院，一定會對這角色印象深刻。

梁朝偉有一雙全球公認的迷人電眼，許多名導巨星都稱讚他「透過眼神就能傳達千言萬語」，他謙虛笑回，自己一直相信可以透過眼神，表達自己角色的細節，「我以前下過很多苦功，每次看劇本，要先研究這個角色的個性、背景，然後研究這角色要搭配什麼樣的眼神」。

梁朝偉戲外雖未當爸，但在「尚氣」裡，與劉思慕扮演父子，也不時與他聊天，表達對這名晚輩的關心，「他喜歡滑雪，我就跟他說，我每年冬天都在滑雪場，有機會的話，就跟我一起來吧。」

他強調，這部電影積蓄了他從影39年的表演能量，整體製作團隊也很優秀，一定會給影迷不少驚喜。

梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」飾演關鍵人物「文武」。(圖：迪士尼提供)
梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」飾演關鍵人物「文武」。(圖：迪士尼提供)

電影 滑雪 香港

上一則

陶子、李李仁嘆LA高物價 怕動搖養老金

下一則

深田恭子「辣秀深溝」宣布復工 休養3個月身心恢復

延伸閱讀

梁朝偉：我演的反派「並不壞」上戲要先確認眼神

梁朝偉：我演的反派「並不壞」上戲要先確認眼神
「尚氣」再合體 奧卡菲娜讚楊紫瓊很溫暖

「尚氣」再合體 奧卡菲娜讚楊紫瓊很溫暖

漫威華人英雄劉思慕 向偶像梁朝偉告白

漫威華人英雄劉思慕 向偶像梁朝偉告白
「尚氣」合體梁朝偉 劉思慕：像做美夢

「尚氣」合體梁朝偉 劉思慕：像做美夢

熱門新聞

趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎