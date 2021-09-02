范冰冰絕美側臉 網友：雖然偷稅但真是天賜美貌

野生范冰冰圖片曝光。 (取材自豆瓣)

你是否曾有過與藝人們偶遇的經驗呢？日前有中國 網友在網路上討論起這個話題，許多網友紛紛在底下分享經驗，其中還有個網友曾與范冰冰 偶遇，野生模樣宛如仙子，引發熱議！

范冰冰在還沒捲入逃稅風波前相當火紅，絕美顏值也是許多男性心目中的女神。近日有網友在中國論壇「豆瓣」分享偶遇范冰冰的經驗，表示當時看到范冰冰坐著等朋友，「我倆對視了一眼」，網友接著走過去問了句「請問你是范冰冰嗎？」，她隨後就將口罩戴上。

這位網友還誇范冰冰「好有氣質」，並附上當時偶遇的照片，只見照片中范冰冰皮膚白皙，雖然打扮輕鬆，但絕美側臉相當引人注意，而這組照片也在微博 上瘋傳，引發不小騷動。

范冰冰日前與張鈞甯一起去看展。 (取材自微博)

有網友以「美到無死角」、「傾國傾城」、「雖然偷稅漏稅，但真是天賜美貌」、「生圖皇后」、「她生圖比自拍好看多了」來形容這組照片，留言中還有網友出面表示，這是范冰冰日前與張鈞甯看展的照片，貌似當時是在廁所附近等張鈞甯。

事實上，范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前，近來她又衰陷吳亦凡風波中，讓她忍不住出面闢謠。有網友8月初在咖啡廳偶遇范冰冰，只見她披頭散髮且駝背地坐在椅子上，身材也明顯發福許多，網友們不禁直呼：「怎麼現在像大媽一樣啊」。

不過，對於屢次遭爆「腰身變胖疑懷孕」，范冰冰7月時也曾在微博上開玩笑地問道：「是誰在詆毀我！」