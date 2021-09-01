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周杰倫駁新歌抄襲韓團 「哥走很前面」

娛樂新聞組／綜合報導
新歌前奏遭指和韓團INFINITE歌曲類似，周杰倫說，相同和弦早在過去經典歌就使用過。（取材自Instagram）
新歌前奏遭指和韓團INFINITE歌曲類似，周杰倫說，相同和弦早在過去經典歌就使用過。（取材自Instagram）

電影「刻在你心底的名字」劇本與主題曲陷入爭議，出道21年以來，幾乎都自己創作的金曲歌王周杰倫（周董）日前在Instagram貼出新歌前奏，也遭網友質疑和韓團INFINITE歌曲類似。周杰倫說，相同和弦早在過去經典歌就使用過。

綜合媒體報導，周杰倫日前在社群平台Instagram貼出新歌的前奏，寫道「哥說話算話，說好的前奏來了，有沒有一種回到黑色幽默的造型」，至今已經累積超過百萬觀看次數。

雖然不少藝人留言表示期待，但也有網友認為此段旋律和韓團INFINITE於2011年發表的歌曲Julia前奏相似。對此，周杰倫透過經紀公司杰威爾表示，其實有看到此篇留言，「只是懶得理會」，不過他也開玩笑說，媒體剛好給他一個上課的空間。

周杰倫打趣以「周老師」上課方式回應，這首歌的和弦早在過去的「晴天」、「七里香」、「她的睫毛」中使用過，「和弦進行方式一樣，編曲的樂器如果一樣，你聽起來就會是差不多」。

周杰倫指出，流行音樂基本上的和弦進行都差不多，主歌、副歌也差不多，「如何在現今大家都差不多的和弦進行方式創造新的旋律才是重點！哥應該算是走在很前面，6m-4-1-5 4個循環的和弦方式很早就在用了啦，要不要我列出一堆給大家看看」。

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