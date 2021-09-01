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傳趙薇留在中國 因女兒在港行蹤不明

娛樂新聞組／綜合報導
趙薇傳仍在中國，無法離開的原因傳與11歲女兒「小四月」行蹤不明有關。（取材自微博）
趙薇傳仍在中國，無法離開的原因傳與11歲女兒「小四月」行蹤不明有關。（取材自微博）

中國娛樂圈近來動盪不斷，繼鄭爽、吳亦凡被封殺後，趙薇也被列入「劣跡藝人名單」，外傳她連夜逃往法國；但有消息指出，趙薇仍在中國，因為11歲女兒「小四月」在香港行蹤不明，是讓她無法離開的原因。

趙薇曾在節目中自爆有在法國購買酒莊。（取材自微博）
趙薇曾在節目中自爆有在法國購買酒莊。（取材自微博）

綜合媒體報導，一位帳號名為「向前看」的網友近日爆料，指趙薇早已連夜跑路、包機飛往法國波爾多，「現在她應該和她老公黃有龍，在她們波爾多鄉下的酒莊會合了吧，跑路成功！她老公在那已經躲很久了」。不過趙薇日前在Instagram透露行蹤，「和爸爸媽媽在一起」，並在留言處寫下：「北京初秋，最佳閱讀時間。」似乎公告自己仍在中國，但該則貼文迅速被刪除。

趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。（取材自微博）
趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。（取材自微博）

香港媒體報導指出，趙薇無法離開中國，與11歲女兒「小四月」有關。報導指出，「小四月」在香港就讀新加坡國際學校，但目前行蹤成謎；趙薇在事發後也僅更新自己的動態，完全沒有提到有關女兒的消息，甚至爆出趙薇飛往法國的傳聞時，也沒有提及「小四月」。

此外，耐人尋味的是，即便官方從未發聲要封殺趙薇，最近卻無預警在央視的抖音頻道釋出「還珠格格」容嬤嬤用針刺趙薇、林心如及范冰冰的影片，因為該頻道的影片多為政令宣傳，突然釋出「容嬤嬤」視頻，顯得特別突兀，被指暗示清算趙薇。

趙薇 中國 香港

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